معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با همکاری بخش خصوصی، زنجیره تأمین و تولید در کشور در برابر شرایط مختلف از جمله بازگشت تحریم‌ها یا فعال‌شدن اسنپ‌بک مقاوم‌سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید شجاعی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از لحاظ عملیاتی پیش بینی‌های لازم از لحاظ حمل و نقل و موجودی انبار‌ها صورت گرفته است و تسهیل و تسریع در روند تخصیص ارز نیز پیگیری می‌شود.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت بخش خصوصی، سناریو‌های مختلفی را طراحی کرده است ما در هر شرایطی اقلام مورد نیاز خانوار را با حفظ خط تولید، تامین می‌کنیم.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تمدید بسته حمایتی از واحد‌های آسیب دیده، گفت: ذیل کمیسیون زیربنایی دولت، کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است که تا هفته آینده موادی که مشمول تمدید می‌شوند، در نهایت در قالب مصوبه کمیسیون به هیات دولت می‌فرستیم.

شجاعی عنوان کرد: اگر واحدی دچار آسیب شود مشمول این مصوبه خواهد شد.

رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال

وی با بیان اینکه نرخ برق صنایع ۳۲۰ درصد در چهار سال گذشته رشد داشته است گفت: طبق قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، هر ساله وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت و حضور یک نماینده مجلس به عنوان ناظر، تعرفه و نرخ برق صنایع را به روز رسانی می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هر ساله تا اول اردیبهشت این تعرفه را ابلاغ می‌کند و بر اساس آن صنایع پرداختی‌ها را انجام می‌دهند، از سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۰۰ تومان تعرفه هر کیلووات ساعت بوده که امسال به ۹۹۷ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است.

وی بیان کرد: تعرفه سه برابر افزایش یافته است ضمن اینکه صنایع با ناترازی انرژی نیز مشکل دارند.

تشکیل کارگروهی برای تامین گاز صنایع

شجاعی از تشکیل کارگروهی برای تامین گاز صنایع خبر داد و گفت: سال گذشته صنایع با یک بحران شدیدی در بحث تامین گاز و به صورت همزمان تامین برق مواجه بودند که در آن زمان وزارت صمت یک بسته‌ای را به پیشنهاد داد که بر اساس آن قرار شد تا کارگروهی برای برنامه ریزی با حضور نمایندگان وزارت کشور و نیرو و شرکت گاز تشکیل شود تا به موضوع گاز رسیدگی شود.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اکنون این کارگروه تشکیل شده است و در آن برنامه ریزی‌ها برای حل مسائل گاز صنایع در آن پیگیری می‌شود ضمن اینکه سرمایه گذاری توسط فولاد نیز برای میادین گازی خود تامینی نیز صورت گرفته است.

به گفته وی، سال گذشت خسارت ناترازی انرژی به صنایع ۳۰۳ همت بود که ۱۷۵ همت از محل قطعی برق بود، امسال نیز در ۶ ماه این رقم به ۲۰۰ همت رسیده است.

شجاعی با بیان اینکه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش تامین ارز صنایع داشته‌ایم گفت: قسمتی در وزارتخانه که به موضوع تخصیص ارز اختصاص داشت با یک تسهیل‌گری و تسریع، فرآیند قبلی به معاونت‌های تخصصی تفویض اختیار شد.

وی عنوان کرد: با تفویض اختیار به معاونت‌های تخصصی، احتمالا صف تخصیص ارز کوتاه خواهد شد ضمن اینکه بیشترین نقطه گلوگاهی در خود بانک مرکزی و محدودیت ارزی است.

منبع: ایرنا