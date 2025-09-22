تهیه بستههای تحصیلی رایگان برای دانش آموزان نیازمند ایلامی
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: بستههای تحصیلی رایگان برای ۷۰ درصد دانش آموزان نیازمند ایلام در سال تحصیلی جدید تهیه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ناصر مرادی پویانی» مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در نشست هماهنگی جشن عاطفهها اظهار داشت: با تلاش امدادگران این نهاد و مشارکت خیرین و نیکوکاران تاکنون برای حدود ۷۰ درصد دانش آموزان نیازمند بستههای تحصیلی تهیه شده و برای تأمین نیازهای تحصیلی ۳۰ درصد باقیمانده در انتظار مشارکت افراد نیکوکار هستیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته در جشن عاطفهها بیش از ۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده است، افزود: تلاش ما این است این کمکها امسال حدود ۳۰ درصد رشد داشته باشد.
«ایرج زینی وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست با بیان اینکه امسال بیش از ۱۱۴ هزار دانش آموز در مدارس استان تحصیل خواهند کرد، عنوان کرد: آموزش و پرورش در حمایت از دانش آموزان محروم و نیازمند همواره در کنار کمیته امداد بوده که یکی از مهمترین زمینههای حضور، جشن عاطفهها است.
ایرج زینی وند اعلام کرد: جشن عاطفهها و نیکوکاری علاوه بر زمینه سازی برای مشارکت مردم در کمک به دانش آموزان نیازمند، نقش مهمی در ترویج حس نوع دوستی، انفاق و نیکوکاری و همبستگی اجتماعی دارد.