مجتبی قهرمانی گفت: عفو معیاری رهبر معظم انقلاب کاملاً منطبق با اصول جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزخلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه در عفو معیاری اخیر، نظم و امنیت جامعه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، تأکید کرد: افرادی که دارای سوابق سنگین و جرایم مخل نظم و امنیت هستند مشمول عفو نمی شوند.

مجتبی قهرمانی افزود: ریاست قوه قضاییه در اجرای صلاحیت ها و اختیارات خود در قانون اساسی، نسبت به ارائه پیشنهاد عفو معیاری به رهبر معظم انقلاب اقدام نموده اند که خوشبختانه این پیشنهاد مورد موافقت معظم له قرار گرفت و بر این اساس بخش قابل توجهی از زندانیان در سراسر کشور از جمله استان هرمزگان مشمول بخشش یا تخفیف مجازات شده اند.

وی در ادامه افزود: بر این اساس، دادستان ها و قضات اجرای احکام باید زندانیان و مشمولین را با معیارهای مندرج در عفو معیاری مطابقت دهند تا افرادی که واجد شرایط هستند، آزاد یا مورد تخفیف مجازات قرار گیرند.

قهرمانی تصریح کرد: یکی از دغدغه های مهمی که در جرم شناسی و کیفرشناسی مطرح است، بحث اصل حتمیت اجرای مجازات هاست که با عفو گره خورده و در عفو اخیر بسیار دقیق و تخصصی و حرفه ای به آن پرداخته شده است.

وی یادآور شد: موازین و شرایط تنظیم شده در عفو معیاری اخیر هیچگونه مانع و مشکلی برای اصل حتمیت اجرای مجازات ها ایجاد نمی کنند و خوشبختانه عفو معیاری اعطایی از سوی مقام معظم رهبری کاملا منطبق با اصول جرم شناسی، کیفر شناختی و جامعه شناسی جنایی است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در نتیجه اجرای عفو معیاری اخیر هم نظم و امنیت جامعه تأمین می شود و هم جرایم سنگین مثل سرقت مسلحانه و جرایم مخل نظم و امنیت اجتماعی از شمول این عفو خارج شده اند.

بیشتر بخوانید: صلح و سازش دو طایفه در جاسک پس از ده سال

قهرمانی توجه به دو مؤلفه خانواده های زندانیان و جنگ تحمیلی اخیر را از دیگر ویژگی های عفو معیاری رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: به شکرانه انسجام و وحدت ملی ایجاد شده در سطح کشور و بر اساس شاخص های یک حکومت مقتدر و یک قوه قضاییه تخصصی و حرفه ای بهترین تصمیم در بازه زمانی اخیر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در عفو معیاری اخیر حتی زندانیان و افرادی که مرتکب اشتباهات و جرایمی شده اند نادیده گرفته نشده اند و برای آن‌ها و خانواده هایشان نیز گشایش هایی حاصل شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه در عفو معیاری اخیر، نظم و امنیت جامعه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، تأکید کرد: افرادی که دارای سوابق سنگین و جرایم مخل نظم و امنیت هستند مشمول عفو نمی شوند.