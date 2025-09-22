به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مریم رضوانی عضو مرکز فرهنگی، هنری هشتگرد به عنوان تنها نماینده از شهرستان ساوجبلاغ استان البرز در مرحله نهایی مسابقه ملی قصه‌گویی «نهال امید» حضور یافت و‌ توانست با درخشش خود در بین همه رقبا عنوان‌برگزیده را از آن‌خود کند.

این جشنواره به صورت دو سالانه از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برگزار می‌شود.

وی از دوران کودکی در مرکز فرهنگی هنری هشتگرد عضو بود و هم اکنون از اعضای تشکل کانون یاران و انجمن قصه‌گویی این مرکز است که در نقالی مهارت ویژه‌ای دارد.