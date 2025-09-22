برنامه‌های «ققنوس»، «سیم و زر»، «موج حقیقت» و «هفت اقلیم» امروز ۳۱ شهریور ماه از رادیو فرهنگ تقدیم شنوندگان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «ققنوس» امروز دوشنبه ۳۱ شهریور با بخش‌های متنوع به مناسبت هفته دفاع مقدس روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.

در این برنامه که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش می‌شود گفت‌وگویی با محسن دستمالچی، مدیر فرهنگی‌هنری منطقه ۱۴ و دبیر جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» پخش می‌شود؛ جشنواره‌ای که به مسابقه روایتگری نوجوانان فرهنگسرا‌های تهران اختصاص دارد و نگاهی نو به حماسه‌سازی نسل جدید دارد.

همچنین دکتر مجتبی نورانی، مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی و دبیر ستاد نهضت ملی ارتقای فرهنگ کار کشور، درباره نقش چهره‌های ملی و ادبی در گسترش دایره مخاطبان تولیدات نوشت‌افزار ایرانی توضیح می‌دهد.

در بخش دیگر، طریقی معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران، از آیین پایانی سه پویش ادبی «به‌نام وطن»، «به‌نام ایران» و «جمیع نیات» با عنوان «ایران ادبیات» سخن می‌گوید. این رویداد محفلی برای پیوند شعر و داستان با هویت ایرانی و عشق به میهن است.

برنامک «به قدر تشنگی» با اجرای سعید یوسف‌نیا نیز شنیدنی‌های ویژه خود را از شعرای کلاسیک برای مخاطبان به ارمغان می‌آورد.

«ققنوس» با ترکیب گفت‌و‌گو‌های تخصصی و بخش‌های فرهنگی، شنوندگان رادیو فرهنگ را شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۵ به سفری در جهان فرهنگ، هنر و ادبیات ایران می‌برد.

برنامه «سیم و زر»

برنامه «سیم و زر» دوشنبه ۳۱ شهریور با موضوع نقد و بررسی کتاب «سیلوانا» روایتی طنز از خاطرات مرزبانان و مدافعان وطن از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در برنامه این هفته «سیم و زر» رادیو فرهنگ «امین خرمی» به عنوان کارشناس مجری با مصیب معصومیان نویسنده کتاب «سیلوانا» گفت‌و‌گو می‌کند.

کتاب «سیلوانا» که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده، روایتی طنزآمیز و متفاوت از خاطرات مدافعان حرم و رزمندگان مرزبانی است.

این اثر به رخداد‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در منطقه سیلوانا، در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه، می‌پردازد؛ مأموریتی که پس از حماسه خان‌طومان توسط لشکر ۲۵ کربلا انجام شد.

معصومیان، که خود در این مأموریت حضور داشته و پیش‌تر با نگارش کتاب‌های مرتبط با شهدای مدافع حرم شناخته شده است، قصه‌های ناب و شیرین رزمندگان را در کنار لحظات معنوی و ایثارگرانه آنان ثبت کرده است.

«سیلوانا» یادآور جان‌فشانی‌هایی است که امنیت امروز کشور را رقم زده است.

«سیم و زر» ویژه نقد کتاب است، که با تهیه‌کنندگی فریده گودرزی و گویندگی فاطمه اسحاق تبار دوشنبه‌ها ساعت ۱۲ و۳۰ دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «موج حقیقت»

همزمان با سالروز آغاز هفته دفاع مقدس، ویژه‌ برنامه زنده «موج حقیقت» با محوریت پوشش رسانه‌ای مراسم رونمایی از مجموعه مستند رادیویی و کتاب «شهدای دفاع‌مقدس ۲» روز دوشنبه ۳۱ شهریور ، از ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۲:۲۰ از آنتن رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه که به انعکاس مراسم رسمی رونمایی از مجموعه مستند رادیویی و کتاب «شهدای دفاع‌مقدس ۲» اختصاص دارد، با حضور علی بخشی‌زاده، معاون صدا، جمعی از مدیران رسانه ملی، مسئولان فرهنگی، لشکری و کشوری و خانواده‌های شهدا برگزار می‌شود.

مجموعه یادشده با روایت مستند و اثرگذار، به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه رژیم متجاوزصهیونیستی می‌پردازد.

کتاب «شهدای دفاع‌مقدس ۲» نیز در قالبی روایت‌گونه و تاریخی، زندگی و شهادت رزمندگان این نبرد که در برنامه‌های مستند رادیویی پخش شده روایت‌هایی از زندگی و شهادت این شهیدان را بازخوانی کرده و ماندگار می‌سازد.

در جریان برنامه، علاوه بر رونمایی از این آثار، از خانواده‌های شهدا و تهیه‌کنندگان برگزیده تجلیل خواهد شد و یک نمایش رادیویی زنده با ترکیب صدا و روایت، فضایی حسی و ماندگار برای شنوندگان ایجاد می‌کند.

رادیو فرهنگ نیز با برنامه «مستند فرهنگ» روایتی از زندگی دو شهیده تسن دوران فاطمه پولادوند و زهرا (نجمه) شمس بخش به تهیه کنندگی حمیرا فراتی در این مجموعه مستند حضور دارد.

«موج حقیقت» را از ساعت ۱۰:۳۰ از رادیو فرهنگ بشنوید این برنامه پخش تصویری هم دارد.

برنامه «هفت اقلیم»

برنامه «هفت اقلیم» روز دوشنبه ۳۱ شهریور، با بررسی موسیقی دفاع مقدس از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این قسمت از «هفت اقلیم» با تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، اجرای نگین خواجه‌نصیر و کارشناسی رضا مهدوی، موسیقی مقاومت و دفاع مقدس را از منظر هنری و تاریخی واکاوی می‌کند.

در بخش ارتباط‌های تلفنی رضا مهدوی به عنپان‌کارشناس مجری برنامه با، حسین دی‌پیر، نوازنده و پژوهشگر، و حمید شاهنگیان، نوازنده و آهنگساز، درباره تجربیات و دیدگاه‌های ات‌ها و تأثیر موسیقی بر روحیه رزمندگان و مردم در سال‌های دفاع مقدس، گفت‌و‌گو می‌کند.

از دیگر بخش‌های برنامه، «نام‌ها و یادها» است که به مناسبت سالگرد درگذشت استاد پرویز مشکاتیان، آهنگساز و نوازنده برجسته سنتور، پخش می‌شود. مشکاتیان با آثار ماندگاری، چون «بیداد» و «دستان»، نقشی پررنگ در ارتقای موسیقی ایرانی ایفا کرد و نگاه اجتماعی آثارش، او را به یکی از چهره‌های ماندگار موسیقی معاصر بدل ساخت. یاد و خاطره او در کنار صدای سازش، همچنان در دل دوستداران موسیقی زنده است.

هماهنگی برنامه بر عهده مژگان پارساحسینی است و «هفت اقلیم» از گروه ادب و هنر این بار با نغمه‌های حماسی و یاد بزرگان، از ساعت ۱۶ برای شنوندگان رادیو فرهنگ سفری شنیدنی در دریای فرهنگ و موسیقی ایران رقم می‌زند.

تکرار این برنامه ساعت ۱ بامداد سه‌شنبه پخش خواهد شد.