تیم دانشگاه آزاد، صدرنشین روز نخست جدول امتیازات مرحله نهایی بیست و نهمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور بانوان شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست مرحله نهایی بیست و نهمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور بانوان با حضور ۹۶ دو و میدانی کار از تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، چادرملو اردکان، مس کرمان، آکادمی کاکتوس خراسان و ستارگان البرز یکشنبه (۳۰ شهریور) در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان نیز با معرفی برترین‌ها و صدرنشینی تیم دانشگاه آزاد پایان یافت.

تیم دانشگاه آزاد در مجموع مراحل اول و دوم ۵۰۱ امتیاز کسب کرده است و با برتری نسبت به سایر تیم‌های حاضر، مدعی عنوان قهرمانی است.

پس از تیم دانشگاه آزاد اسلامی، تیم‌های ستارگان البرز (۲۹۶ امتیاز)، صنعت مس کرمان (۲۲۶ امتیاز)، آکادمی کاکتوس خراسان (۱۴۲ امتیاز) و چادرملو اردکان (۱۲۶ امتیاز) تا پیش از آغاز مرحله نهایی به ترتیب در رده‌بندی جدول امتیازات قرار دارند.

نتایج برترین‌های روز نخست به شرح زیر است:

۱۰۰ متر بامانع:

۱- فائزه آشورپور – دانشگاه آزاد – ۱۴.۰۶ ثانیه

۲- فاطمه ادبی – چادرملو اردکان – ۱۴.۷۸ ثانیه

۳- الناز موسایی – دانشگاه آزاد – ۱۴.۸۹ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱- پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد – ۱۱.۸۹ ثانیه

۲- ملینا اسماعیلی – دانشگاه آزاد – ۱۲.۲۱ ثانیه

۳- فائزه آشورپور – دانشگاه آزاد – ۱۲.۲۳ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- زهرا زارعی – مس کرمان – ۵۴.۵۵ ثانیه

۲- نازنین فاطمه عیدیان – دانشگاه آزاد – ۵۶.۲۲ ثانیه

۳- مریم محبی – ستارگان البرز – ۵۶.۴۳ ثانیه

پرتاب وزنه:

۱- الهه علیزاده – دانشگاه آزاد – ۱۳.۲۷ متر

۲- آرمیتا جوادزاده – مس کرمان – ۹.۸۳ متر

۱۵۰۰ متر:

۱- سپیده صارمی – دانشگاه آزاد – ۴:۴۳.۳۷ دقیقه

۲- مبینا خیاط – آکادمی کاکتوس خراسان – ۴:۴۵.۲۶ دقیقه

۳- پریسا نجفی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۵:۰۷.۷۴ دقیقه

۵۰۰۰ متر:

۱- یگانه کریم – دانشگاه آزاد – ۱۹:۰۰.۶۳ دقیقه

۲- انوشه ذوالفقاری – دانشگاه آزاد – ۱۹:۳۳.۲۵ دقیقه

۳- نازنین خراسانی – مس کرمان – ۲۰:۵۴.۲۴ دقیقه

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- دانشگاه آزاد (ملینا اسماعیلی، الناز موسایی، مارال عطاردی، فائزه آشورپور) – ۴۸.۸۸ ثانیه

۲- چادرملو اردکان (ساناز امیری پور، زهرا حفظی، فاطمه ادبی، سمیرا کردعلی) – ۴۹.۵۴ ثانیه

۳- آکادمی کاکتوس خراسان (آرزو محمدرضایی، آذر جوانمرد، مرجان علیپور، ملیکا قائنی) – ۴۹.۶۴ ثانیه

پرش بانیزه:

۱- مهسا میرزا طبیبی – دانشگاه آزاد – ۳.۹۰ متر

۲- کیمیا فرمهینی فراهانی – دانشگاه آزاد – ۳.۵۰ متر

۳- فامطه خدایی – چادر ملو اردکان – ۳.۵۰ متر

پرش طول:

۱- سارینا ساعدی – دانشگاه آزاد – ۶.۰۳ متر

۲- مارال عطارد – دانشگاه آزاد – ۵.۷۶ متر

۳- ملینا محمدیان – ستارگان البرز – ۵.۴۳ متر