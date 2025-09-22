فوتبال پاری سن ژرمن و مارسی و دو دیدار از مرحله یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان و برنامه جذاب «روی تور» به صورت زنده از شبکه ورزش سیما پخش می‌شوند.

پخش فوتبال و والیبال قهرمانی جهان و برنامه روی تور، از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های فوتبال هفته پنجم لیگ یک فرانسه، امشب ۳۱ شهریور از ساعت ۲۱:۳۰ جدال حساس بین دو تیم مارسی و پاری سن ژرمن را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه زنده «مثبت ورزش» در چارچوب رقابت‌های فوتبال هفته پنجم لیگ یک فرانسه، امشب دوشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۲۱:۳۰، آخرین بازی هفته پنجم که با جدال حساس بین مارسی و پاری سن ژرمن بسته می‌شود ، با گزارشگری رضا جعفری و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

تیم مارسی در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۲ گل خورده و ۲۵ گل به ثمر رسانده است.

تیم پاری سن ژرمن در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۸ گل خورده و ۲۶ گل به ثمر رسانده است.

مرحله یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان

شبکه ورزش در ادامه پخش زنده رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در فلیپین در حال برگزار شدن است، امروز ۳۱ شهریور دو دیدار دیگر از این مسابقات را در ساعت ۱۱ و ساعت ۱۵:۳۰ به صورت زنده پخش می‌کند.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های روز سوم مرحله حذفی والیبال قهرمانی جهان، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۱۱ ابتدا رقابت بین دو تیم بلغارستان و پرتغال و در دومین دیدار که از ساعت ۱۵:۳۰ شروع می‌شود آمریکا به مصاف اسلوونی می‌رود، به صورت زنده پخش می‌کند.

این رقابت‌ها در قالب برنامه زنده مثبت ورزش و به ترتیب با گزارشگری مهدی دیوی و کیومرث کرده به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «روی تور»

برنامه زنده «روی تور» در چارچوب برگزاری رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، شامگاه امشب دوشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

در این قسمت از برنامه «روی تور»، محمود افشاردوست، مربی و کارشناس والیبال و مصطفی کارخانه، بازیکن اسبق تیم ملی والیبال از ساعت ۱۹ با حضور در استودیوی این برنامه درباره پوشش مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با محوریت بازی‌های تیم ملی والیبال کشورمان و پیش بازی ایران و صربستان با مخاطبان شبکه ورزش صحبت خواهند کرد.

برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور هر روز در زمان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان (۲۱ شهریور تا ۶ مهر) در ساعات مختلف روی آنتن شبکه ورزش می رود.