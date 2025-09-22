پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه همه مشکلات کشور به دست دانش آموزان حل میشود، تاکید کرد: توجه به آموزش و پرورش و این کودکان توجه به ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با حضور در یک مدرسه دبستانی زنگ شکوفهها را به صدا در آورد و به این ترتیب آئین آغاز سال تحصیلی کلاس اولیها در استان قم شروع شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین در این مراسم به شهدای دانشآموز ادای احترام کرد.
قائمپناه همچنین در حاشیه این مراسم اظهار کرد: رئیسجمهور معتقد است که اگر آموزش و پرورش درست عمل کند، کشور درست میشود.
وی افزود: اگر فرزندان ما درست تربیت شوند و عشق به ایران در آنها زنده شود، ایران بیمه میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه همه مشکلات کشور به دست این کودکان حل میشود، تاکید کرد: توجه به آموزش و پرورش و این کودکان توجه به ایران است.