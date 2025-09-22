به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدارهای ۱۰ عضو مجلس شورای اسلامی با مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر، درخواستها و مسائل مربوط به صنایع انرژی بر شهرستانهای حوزه انتخابیه در استانهای همدان، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، لرستان، خوزستان، فارس و چهارمحال و بختیاری به طور جداگانه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

طی این نشستها درخواستهای شرکتهای فروسیلیس غرب پارس، آلیاژ زاگرس، فروآلیاژ آدلی، فروسیلیس ذوب الوند، آهن و سیلیس آذرخش و فروآلیاژ آذرین به همراه درخواستهای شرکتهای معدنی و فروسیلیس شهرستان ملایر استان همدان، درخواست کارخانه سیمان صوفیان و اتصال به شبکه شرکت ذوب آهن شمال غرب استان آذربایجان شرقی، درخواستها پیرامون مدار دوم شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی و برق رسانی به دامداری و دامپروری های شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی، درخواست شرکت کاسپین نیروی طبرستان و درخواستهای شرکت برج بندان گلوگاه و تامین برق شهرکهای صنعتی تشبندان، محمود آباد و نکا استان مازندران، پیگیری قدرت قراردادی کارخانه لبنیات صنایع شیر شهداد استان لرستان، درخواست شرکت پایه سازی و تیر بتنی بهبهان استان خوزستان، درخواست مطالبات شرکت پارس بختگان تابلو استان فارس و درخواست شرکت خاور سیمان استان چهار محال و بختیاری مطرح و پس از بررسی و موافقت در دستورکار معاونتهای ذی ربط توانیر و شرکتهای برق مربوطه قرار گرفت.

نشستهای دوجانبه مدیرعامل توانیر با حضور حجت الاسلام و المسلمین احد آزادیخواه نماینده شهرستان ملایر استان همدان، زهرا خدادادی نماینده شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی، یعقوب رضازاده نماینده شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی، حسن نتاج صلحدار نماینده شهرستان بابل استان مازندران، حمید رضا گودرزی نماینده شهرستان الیگودرز استان لرستان، محمد طلا مظلومی نماینده شهرستانهای بهبهان، ..استان خوزستان، فرهاد طهماسبی نماینده شهرستانهای نی ریز،..استان فارس، غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده شهرستانهای بهشهر،..استان مازندران، سید روح اله موسوی نماینده شهرستانهای لردگان،..استان چهار محال و بختیاری و رضا صدیقی نماینده شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی و عضو کمیسیون اجتماعی در شرکت توانیر برگزار شد.