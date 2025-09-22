پخش زنده
مشاور رییس ستاد دیه کشور بر هم افزایی استان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ملک محمدی در جلسهای برنامه ریزی برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد فارس گفت: همه ظرفیتهای استان باید در کنار هم افزایی دستگاههای اجرایی و با بهره گیری از ظرفیتهای خیرین و مردم برای سنت تسهیل در آزاد سازی زندانیان غیر عمد به کار گرفته شود.
وی به ظرفیت فرمانداران، ائمه جمعه شهرستانها و شهرهای استان، اقشار مختلف مردمی، اصناف و کسبه به عنوان مصداقهایی از حامیان آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد اشاره کرد و افزود: محول کردن آزادی هر تعداد زندانی به تناسب اصلیت به هر شهر یا بر مبنای ارتباط شغلی به بخشهای مختلف میتواند یک پیشنهاد برای بسیج همگان برای آزاد سازی این گروه از زندانیان باشد.
استاندار فارس هم در این جلسه ضمن معرفی نماینده ویژه خود برای پیگیری امور آزادی زندانیان غیر عمد، گفت: باید کار گروه ویژه آزاد سازی زندانیان غیر عمد تشکیل شود.
امیری افزود: در این کار گروه میتوان با جامعتر دیدن مساله آزاد سازی زندانیان و تکلیف کردن همکاری و به میدان آوردن دستگاههای مختلف موضوع آزادسازی زندانیان غیر عمد را ویژه در دستور کار قرار داد.