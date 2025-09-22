پخش زنده
از نشست «دوشنبهها به وقت کتاب» تا برگزاری پنجاهمین جلسه «طنزخوانه» از جمله ویژه برنامههای امروز حوزه هنری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در نشست «دوشنبهها به وقت کتاب» به میزبانی حمیدبابایی، داستان «روایت دلخواه پسری شبیه سمیر» به قلم محمدرضا شرفی خبوشان امروز ساعت ۱۵ در سالن صفارزاده مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. این کتاب نوشتهٔ محمدرضا شرفی خبوشان است و انتشارات شهرستان ادب آن را منتشر و روانهٔ بازار کرده است.
داستان این اثر در سالهای آخر جنگ ایران و عراق رخ میدهد؛ زمانی که شخصیت اصلی داستان که نویسنده او را شبیه سمیر مینامد، به جبهه میرود. شبیه سمیر در یکی از عملیات مهم زخمی و بیهوش شد، اما زمانی که بههوش آمد و چشمانش را باز کرد خود را در خاک عراق یافت درحالیکه زنی عراقی از او مراقبت و نگهداری میکرد.
گردهمایی نثرنویسی طنز ویژه جوانان و افراد زیر ۳۵ سال نیز در امروز ساعت ۱۷ با تدریس اسماعیل امینی در حوزه هنری برگزار میشود. در این گردهمایی شرکتکنندگان، هر هفته با موضوعی، متنی طنز مینویسند و برای خواندن و نقد در جمع ارائه میکنند. گفتوگو درباره کتابها، فیلمها و خاطرات طنزآمیز نیز بخشی از این نشست است. همچنین موضوع این جلسه کارگاهی بوده و بناست شرکتکنندگان با توجه به موضوعی که در جلسه مطرح میشود متن خود را بنویسند.
سومین نشست در جستوجوی روایت ایرانی به بررسی کتاب «جمجمهات را قرض بده برادر» میپردازد. این نشست از سلسله نشستهای «در جستوجوی روایت ایرانی» با عنوان «کتاب جمجمهات را قرض بده برادر» از سوی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و دفتر ادبیات داستانی مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری امروز از ساعت ۱۷ در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار میشود. برگزار میشود.