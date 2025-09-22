به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی و با تقویت زبانه های سیستم پرفشار تا روز پنجشنبه روند کاهشی دمای هوا را انتظار داریم و با عبور امواج کم دامنه ضعیف از تراز میانی جو طی ۴۸ ساعت آینده افزایش موقت ابر در برخی ساعات قابل پیش‌بینی است.

زارعی افزود:همچنین گاهی وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مرز شرقی و مناطق بیابانی و مستعد خواهد شد.

وی گفت:با توجه به کاهش کیفیت هوا، عدم حضور افراد دارای بیماری‌های قلبی، تنفسی، سالمندان کودکان در فضای باز توصیه می‌شود و با توجه به وزش باد نسبتاً شدید اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها مد نظر قرار گیرد.

کارشناس هواشناسی افزود:در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۱۰ درجه خنک‌ترین و بندان و دهسلم مشترکاً با بیشینه دمای ۴۲ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۶ و ۳۵ درجه ثبت شد.