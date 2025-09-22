به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فخرالسادات خامسی از آغاز و پیشرفت چند پروژه عمرانی در مناطق کمتر برخوردار شهر، از جمله حسن‌آباد و مریم‌آباد، خبر داد.

خامسی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی گذر تاریخی حسن‌آباد مشیر پس از ۲۰ سال انتظار گفت: «این پروژه با اعتباری معادل ۸ میلیارد تومان در حال اجراست که تاکنون ۳ میلیارد تومان برای فاز نخست آن تخصیص یافته و عملیات بدنه‌سازی آغاز شده است. فاز نهایی این طرح تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.»

نماینده شورای اسلامی شهر یزد در منطقه دو شهرداری همچنین از آغاز فاز نهایی پروژه بازپیرایی پارک هفتم تیر با بودجه ۸ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: «بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این پروژه تا سه ماه آینده تکمیل خواهد شد.»

فخرالسادات خامسی با تأکید بر سیاست شورای ششم مبنی بر توسعه زیرساخت‌ها در مناطق کمتر برخوردار، از اتمام قریب‌الوقوع عملیات هدایت آب‌های سطحی در مریم‌آباد خبر داد و گفت: «این پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد تومان تا نیمه آبان‌ماه به پایان خواهد رسید.»

عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده شورای اسلامی شهر یزد در منطقه دو شهرداری در ادامه از پیشرفت فاز نخست پروژه پارک بزرگ شهر خبر داد و افزود: «برای این طرح اعتباری معادل ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تاکنون نیمی از آن تخصیص یافته است.»

وی همچنین به اجرای عملیات آسفالت معابر زیر ۶ متر در مناطق مریم‌آباد و حسن‌آباد اشاره کرد و گفت: «این پروژه بیش از ۲۰ هزار مترمربع را پوشش می‌دهد و با هزینه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد تومان در حال انجام است.»

خامسی در پایان از آغاز فاز دوم پروژه امام محمدباقر (ع) در آینده نزدیک خبر داد.