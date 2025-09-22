پخش زنده
۵ نشست تخصصی و پژوهشی در بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلسله نشستهای تخصصی و پژوهشی دهمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی در بیستودومین دوره جشنواره از سوم تا هفتم مهر در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر و از ساعت ۱۵ برگزار میشود.
برنامه نشستهای تخصصی جشنواره به شرح زیر است:
۳ مهر، پنجشنبه
نشست تخصصی «روایت و روایتگری در نمایشهای آیینی و سنتی ایران»
اساتید سخنران: جواد رسولی، پریسا سیمینمهر، محمدحسین ناصربخت، سیدمحسن هاشمی
۴ مهر، جمعه
نشست تخصصی «از آیین تا درام؛ جریانها و تبارشناسی نمایشهای آیینی و سنتی در درام معاصر ایران»
اساتید سخنران: عرفان ناظر، بهزاد آقاجمالی، بهروز بختیاری، محمد چرمشیر
۵ مهر، شنبه
نشست تخصصی «نمایشهای عروسکی دستکشی سنتی ایران و جهان»
اساتید سخنران: مریم ایرانمنش، پوپک عظیمپور، Luiz André Cherubini (Brazil)، Stefano Giunchi (Italy)، Amela Vucenovic (Serbia)
۶ مهر، یکشنبه
نشست تخصصی «عروسکهای نخی: از سنتهای کهن ایران و جهان تا بازتابهای معاصر»
اساتید سخنران: پوپک عظیمپور، غزل اسکندرنژاد، امیر سلطاناحمدی، سیاوش ستاری، محمد چرمشیر
۷ مهرماه، دوشنبه
نشست تخصصی «سایههای سنتی شرق: بازیهای خیال»
اساتید سخنران: مریم دادخواه، نگین کشفی، نازلیام اومیت (ترکیه)
دهمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گلهدارزاده در تهران برگزار خواهد شد و همچون دورههای گذشته، میزبان پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی است.
بیستو دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی ـ پژوهشی، فضای باز و صحنهای برگزار میشود.
دورههای آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان رسیده است و پس از آن، از ۳ تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشستهای تخصصی داخلی و بینالمللی ادامه خواهد داشت. همچنین از ۱۲ مهر اجراهای غیررقابتی به عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه میروند.