۵ نشست تخصصی و پژوهشی در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلسله نشست‌های تخصصی و پژوهشی دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در بیست‌ودومین دوره جشنواره از سوم تا هفتم مهر در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر و از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

برنامه نشست‌های تخصصی جشنواره به شرح زیر است:

۳ مهر، پنج‌شنبه

نشست تخصصی «روایت و روایتگری در نمایش‌های آیینی و سنتی ایران»

اساتید سخنران: جواد رسولی، پریسا سیمین‌مهر، محمدحسین ناصربخت، سیدمحسن هاشمی

۴ مهر، جمعه

نشست تخصصی «از آیین تا درام؛ جریان‌ها و تبارشناسی نمایش‌های آیینی و سنتی در درام معاصر ایران»

اساتید سخنران: عرفان ناظر، بهزاد آقاجمالی، بهروز بختیاری، محمد چرمشیر

۵ مهر، شنبه

نشست تخصصی «نمایش‌های عروسکی دستکشی سنتی ایران و جهان»

اساتید سخنران: مریم ایرانمنش، پوپک عظیم‌پور، Luiz André Cherubini (Brazil)، Stefano Giunchi (Italy)، Amela Vucenovic (Serbia)

۶ مهر، یکشنبه

نشست تخصصی «عروسک‌های نخی: از سنت‌های کهن ایران و جهان تا بازتاب‌های معاصر»

اساتید سخنران: پوپک عظیم‌پور، غزل اسکندرنژاد، امیر سلطان‌احمدی، سیاوش ستاری، محمد چرمشیر

۷ مهرماه، دوشنبه

نشست تخصصی «سایه‌های سنتی شرق: بازی‌های خیال»

اساتید سخنران: مریم دادخواه، نگین کشفی، نازلی‌ام اومیت (ترکیه)

دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گله‌دارزاده در تهران برگزار خواهد شد و همچون دوره‌های گذشته، میزبان پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی است.

بیست‌و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی ـ پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان رسیده است و پس از آن، از ۳ تا ۱۱ مهر، سمینار‌ها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. همچنین از ۱۲ مهر اجرا‌های غیررقابتی به عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه می‌روند.