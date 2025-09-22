به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، در بندرعباس این مراسم در دبستان دخترانه نیایش برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال ۳۸ هزار کلاس اولی در هرمزگان سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

منوچهر ضیایی افزود: از این شمار ۱۱ هزار دانش آموز در مدارس بندرعباس درس خواهند خواند.

وی گفت: امسال۴۶۰ هزار دانش‌آموز در سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان با ۱۹ هزار کلاس درس، مشغول به تحصیل می‌شوند.

