جشن شکوفهها ویژه کلاس اولیها امروز در مدارس هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، در بندرعباس این مراسم در دبستان دخترانه نیایش برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال ۳۸ هزار کلاس اولی در هرمزگان سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
منوچهر ضیایی افزود: از این شمار ۱۱ هزار دانش آموز در مدارس بندرعباس درس خواهند خواند.
وی گفت: امسال۴۶۰ هزار دانشآموز در سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان با ۱۹ هزار کلاس درس، مشغول به تحصیل میشوند.
