نیروهای امنیتی ترکیه ۱۹ نفر از مسئولان هلدینگ انگلیسی آمریکایی اینوستکوی بورس استانبول را به اتهام پولشویی بازداشت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا؛ در جریان تحقیقات انجام شده توسط دفتر دادستانی کل استانبول، علیه مقامات اینوستکو هلدینگ که مشخص شد درآمدهای حاصله را از طریق بازار سهام و سایر موسسات سرمایهگذاری پولشویی کردهاند، اقدام قانونی صورت گرفت و در این راستا ۱۹ نفربازداشت شدند.
مشخص شد که ایشیک اوکته، اقتصاددان مشهور ترکیه نیز در میان مظنونین بازداشت شده بوده است.
این پرونده در پی تحقیقات آغاز شده توسط دفتر دادستانی کل استانبول به واسطه یافتههای مربوط به نوسانات حجم معاملات و قیمت سهام ابزارهای بازار سرمایه که برخلاف جریان عادی اقتصادی بوده و افزایشهای مصنوعی باعث ضرر سرمایهگذاران خرد شده است، برای مظنونان تشکیل شد.
ضرر و زیان سرمایه گذاران خرد در بازار سهام بواسطه دستکاری روان شناختی شرکت مذکور میلیونها دلار گزارش شده است.
این بازداشتها بر اساس گزارش پلیس سازمان مبارزه با فساد مالی و پولشویی ترکیه (ماساک) صورت گرفته و عملیات نیروهای امنیتی علیه این باند سوداگر اقتصادی ادامه دارد.
اینوستکو هولدینگ یک شرکت سرمایهگذاری است که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد. این شرکت دارای شرکتهای تابعه در بخشهای انرژی تجدیدپذیر، معدن، مواد شیمیایی، آهن و فولاد، فناوری و نرمافزار، سرمایهگذاری خطرپذیر و مواد غذایی است.
شرکتهای اصلی آن شامل وروسا هولدینگ، پن تکنولوژی، رم ونچر کپیتال اینوستمنت پارتنرشیپ و اینوستات هولدینگ (مستقر در لندن و آمریکا متحده) هستند.