جمع آوری ۶ هزار کپسول غیر مجاز از عطاری های گچساران
کارشناسان شبکه بهداشت و درمان گچساران ۶ هزار کپسول غیر مجاز درمان بیماری ها کشف و جمع آوری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید امین رضایی افزود: این کپسولها برای درمان بیماریهایی همچون کلیه، اختلالات هورمونی زنان، دیابت، قلبی، چاقی، لاغری و سایر موارد مشابه در عطاریها شهرستان تبلیغات می شد.
وی اظهار کرد: مصرف کپسول که محتویات آن مشخص نیست یک تخلف آشکار بوده که میتواند به صورت جدی سلامت مردم را نشانه بگیرد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران اضافه ورد: از ابتدای امسال با بیش از ۱۰ فروشنده غیر مجاز برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.