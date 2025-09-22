پخش زنده
امروز: -
معاون سیاستگذاری پولی از استمرار رشد ابزارهای زنجیرهای و پیشبینی اعتبار ۸ هزار همتی خبر داد و گفت: نیمه دوم سال، مسیر رونق تولید و رشد ۸ درصدی هموار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیریجیان با بیان اینکه به نظر میرسد وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی در نیمه دوم سال روند رو به بهبودی را طی کند، گفت: در این زمینه به خصوص در بخش واقعی اقتصاد شاهد روند بهتری خواهیم بود. علت این امر آن است که در نیمه دوم سال با توجه به تمهیداتی که اتخاذ شده و البته براساس روند تحولات فصلی در بازه زمانی مذکور در مجموع وضعیت ناترازی انرژی کمتر است. چراکه در نیمه اول سال به ویژه در فصل تابستان به واسطه مساله ناترازی انرژی اثر معنیداری بر روی بخش واقعی اقتصاد کشور داشت و این امر موجب شد که رشد بخش واقعی ما متناسب با آن انتظاراتی که پیشبینی میشد محقق نشود.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی ادامه داد: در نیمه دوم سال با توجه به اینکه وضعیت ناترازی انرژی بهبود پیدا میکند و این موضوع نیز در نیمه اول سال اثر معنیداری بر روی تنزل رشد بخش واقعی داشت، امیدواریم در نیمه دوم سال وضعیت بهتر شود.
وی با اشاره به موضوع تامین مالی یادآور شد: در این باره شاخصهای اقتصادی بیانگر آن است که در نیمه دوم سال به تامین مالی مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد کمک میکند. براین اساس همانطور که مشخص است ابزارهای تامین مالی زنجیرهای برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی استفاده میشود و بالای حدود ۷۰ درصد تامین مالی در شبکه بانکی نیز با هدف تأمین مالی سرمایه در گردش این واحدها انجام میشود.
معاون سیاست گذاری بانک مرکزی افزود: از این منظر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز در نیمه اول سال رشد خوبی داشتند و انتظار میرود این روند در نیمه دوم سال با توجه به تدابیری که برای جذابیت بیشتری این اوراق اتخاذ خواهد شد کمک اثربخشتری در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند و تامین سرمایه در گردش بنگاهها که یکی از اساسیترین نیازهای بخش تولید است در نیمه دوم سال با ابزارهای تامین مالی زنجیرهای به صورت موثرتری محقق شود.
شیریجیان درباره وضعیت تامین مالی دولت نیز گفت: انتظار میرود در نیمه دوم سال وضعیت تامین مالی دولت نیز به مراتب وضعیت بهتری را نسبت به نیمه اول سال طی کند. چراکه در نیمه اول سال جنگ ۱۲ روزه خصمانه را داشتیم و در صورتی که شرایط سیاسی- امنیتی انشالله در نیمه دوم سال وضعیت با ثباتتری داشته باشد، تأمین مالی دولت نیز وضعیت بهتری پیدا کند.
وی ادامه داد: طبیعتاً تخصیص اعتبار به پروژههای عمرانی به طور مطلوبتر و بهتری انجام میشود. بانکها فضای تنفسی را پیدا میکنند که بهتر بتوانند به تامین مالی بنگاهها بپردازند و از این طریق نیز با توجه به اینکه وضعیت بودجه جاری دولت هم هزینه میشود و میتواند تقاضای موثری نیز برای بنگاهها ایجاد کند در کنار تخصیصی که برای پروژههای عمرانی میدهد، میتواند اثر موثری بر افزایش تقاضای موثر بنگاهها داشته باشد.
وی درباره تامین مالی طرحهای توسعه و ایجادی تصریح کرد: جدای از اینکه در حال حاضر بسته رشد اقتصادی ۸ درصد دولت مصوب شده و در آن سهم نظام بانکی و بازار سرمایه و تامین مالی از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شده است و عدد تقریبی نزدیک ۸ هزار همتی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد پیشبینی شده است، در این چارچوب بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز حتماً اقدام موثرتر و پیگیری مجدانهتری را برای تامین مالی طرحهای توسعه و ایجادی در قالب هم تسهیلات پرداختی و هم از طریق ابزار گواهی سپرده خاص انجام میدهد.
شیریجیان افزود: خوشبختانه ما در نیمه اول سال در زمینه گواهی سپرده خاص به خصوص در مورد طرحهای اولویتدار که از طرف دستگاههای تخصصی معرفی میشود چه از حوزه وزارت صمت چه از حوزه جهاد کشاورزی و در سایر دستگاه تخصصی رشد خوبی داشتیم.
وی درباره عملکرد گواهی سپرده خاص عنوان کرد: موضوع استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص هم خوشبختانه رشد خوبی داشته یعنی هم بررسیهای این موضوع نشان دهنده آن است که در شبکه بانکی به دستاوردهای خوبی رسیده و هم حجم قابل توجهی به بانک مرکزی ارجاع شده است که تعدادی را مصوب کردیم و تعدادی نیز در دستور کار برای تصویب قرار دارد؛ لذا انتظار میرود در نیمه دوم سال تعداد تامین مالی بسیار بیشتری از سوی شبکه بانکی برای طرحهای اولویت داری که دستگاهها معرفی کردند از طریق ابزار گواهی سپرده خاص رخ دهد.
شیریجیان در پایان و در جمع بندی صحبتهای خود گفت: از نظر بهبود ناترازی انرژی درنیمه دوم سال امیدواریم شرایط بهتری داشته باشیم؛ همچنین از منظر تأمین مالی چه تأمین مالی سرمایه در گردش، طرحهای توسعهای و ایجادی، از طریق شبکه بانکی و تأمین مالی که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد، تکالیفی را براساس مصوبه هیئت، برای بازار سرمایه، بازار پول و نظام بانکی و بودجه عمومی و سایر بخشهای موثر در تأمین مالی در نظر گرفته است، که امیدواریم تأمین مالی نیز وضعیت بهتری داشته باشد.
همچنین باتوجه به تدابیری که اتخاذ کردیم که بتوانیم تقاضای موثر برای بنگاهها هم از طریق خانوارها و مصرفکنندگان نهایی و هم افزایش تقاضای موثر در قالب افزایش تقاضا از سمت دولت و هزینههای جاری و بودجه عمرانی که دارد و نیز در قالب کمکی که به بنگاههای اقتصادی میکنیم، بتوانیم حجم تقاضای موثر را افزایش دهیم که طبیعتاً این امر میتواند اثر معنیدارتری بر روی رشد تولید و فعالیتهای اقتصادی بنگاهها داشته باشد.