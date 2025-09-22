تدارک ۸۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در قوچان
۸۵۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در قوچان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان گفت: ۸۵۰ برنامه در قالب های فرهنگی، اجتماعی، خدمت رسانی و امنیتی با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این شهرستان برنامه ریزی شده است.
سرهنگ مرتضی نظری افزود: از میان این برنامه ها، ۵۰ برنامه محوری و شهرستانی و ۸۰۰ برنامه جزئی و فرعی طراحی شده که بخش عمده ای از آنها توسط بسیجیان در پایگاه ها و حوزه های مقاومت اجرا خواهد شد.
نظری به بخشی از برنامه های اصلی اشاره کرد و گفت: برپایی گشت های رضویون، تورهای ایست و بازرسی، گشت های امنیتی، رژه موتوری، محفل ادبی «روایت حماسه»، نمایشگاه «سروقامتان»، افتتاح نمایشگاه عملکردی برترین های بسیج با عنوان «اسوه»، اکران فیلم های دفاع مقدس، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، پیاده روی عمومی خانوادگی، اردوهای جهادی و نواختن زنگ ایثار و مقاومت از جمله این برنامه ها است.
وی همچنین اظهار داشت: یادواره شهدای هنرمند و رونمایی از کتاب و یادواره فرماندهان شهید دفاع مقدس با محوریت شهیدان یوسف کلاهدوز و سید حسن نصرالله برگزار می شود.
این برنامه ها همزمان با هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان قوچان اجرا می شوند.