محققان اصفهانی در شرکتی نوآور در توسعه فناوریهای هوشمند تشخیص گاز موفق به تولید چهارمحصول فناورانه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت دانشبنیان مستقر در این شهرک با تمرکز بر حفاظت از مردم، محیطزیست و منابع، توانسته مجموعهای از محصولات فناورانه و دقیق را برای پایش و کنترل هوشمند انتشار گاز طراحی و تولید کند.
آشکارساز ثابت هوشمند گازا، آشکارساز قابل حمل گازهای سمی و مضر، آشکارساز کنترل از راه دور لیزری گاز متان و نشتیاب لیزری مکشی گاز متان چهارمحصول فناورانه در این شرکت دانش بنیان است.
آشکارساز ثابت هوشمند گازا برای نظارت مداوم و برخط بر غلظت بیش از ۱۰ نوع گاز مختلف طراحی شده و با بهرهگیری از خروجی آنالوگ 4-20 میلیآمپر، امکان ارسال هشدار لحظهای به اتاق کنترل را فراهم میکند. این سیستم که بر پایه فناوری کنترل توزیعشده طراحی شده، در صنایع کشاورزی، معدنی، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد گستردهای دارد.
آشکارساز قابل حمل گازهای سمی و مضر هم با قابلیت تشخیص غلظت گازها در خطوط لوله یا فضاهای محدود، امکان اندازهگیری همزمان دما و رطوبت را نیز فراهم کرده است.
آشکارساز کنترل از راه دور لیزری گاز متان نیز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند، نشت گاز متان را از فاصله ۵۰ متری تشخیص میدهد. ویژگیهایی همچون اتصال بلوتوث به نرمافزار و مدیریت پیشرفته باتری، این محصول را به ابزاری کارآمد برای بازرسی سریع و ایمن در محیطهای صنعتی تبدیل کرده است. وزن بسیار سبک نسبت به نمونههای مشابه، یکی از مزیتهای رقابتی مهم این دستگاه محسوب میشود.
و نشتیاب لیزری مکشی گاز متان با بهرهگیری از تکنیک اسپکتروسکوپی لیزری، عملکرد بسیار دقیقی در تشخیص سریع و بلادرنگ نشت گاز متان دارد. زمان پاسخدهی کوتاه، مصرف برق پایین و اندازهگیری در زمان واقعی، از جمله ویژگیهای این محصول است.
این شرکت دانش بنیان موفق شده بر اساس ارزیابیهای سال 1403، رتبه دوم را میان شرکتهایی که بیش از دو سال استقرار داشتهاند، کسب کند و به علاوه موفق شده در بخش اپتیک، کوانتوم و میکروالکترونیک جایزه ملی فن آوری نکست 1403 نیز رتبه سوم را به دست آورد.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیش از 800 شرکت دانشبنیان و فناور، بهطور پیوسته در حال شناسایی و همچنین رفع نیازهای فناورانه صنایع و تبدیل دانش به ثروت از طریق توسعه فناوری است.