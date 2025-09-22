امسال تجهیز فرستنده‌های تلویزیونی صدا و سیمای خراسان شمالی در نقاط روستایی، یکی از طرح‌های مورد تایید در طرح نشان دار شدن مالیات است.

نشان دار شدن مالیات، گامی به سوی عدالت مالی و پاسخ گویی عمومی

نشان دار شدن مالیات، گامی به سوی عدالت مالی و پاسخ گویی عمومی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ برای شفاف سازی فرآیند‌های مالی و تقویت اعتماد عمومی، طرح نشان دار کردن مالیات، دو سالی است که در خراسان شمالی همزمان با سراسرکشور اجرا می‌شود.

امسال تجهیز فرستنده‌های تلویزیونی صدا و سیمای خراسان شمالی در نقاط روستایی، یکی از طرح‌های مورد تایید در طرح نشان دار شدن مالیات است.

برخی از طرح‌ها در خراسان شمالی

۱. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

۲. امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی

۳. امور فرهنگی، گردشگری و ورزش

۴. آموزش و پرورش عمومی و مهارتی

۵. حمل و نقل و عمران شهری و روستایی

۶. آب، کشاورزی و محیط زیست