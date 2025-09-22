پخش زنده
امسال تجهیز فرستندههای تلویزیونی صدا و سیمای خراسان شمالی در نقاط روستایی، یکی از طرحهای مورد تایید در طرح نشان دار شدن مالیات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ برای شفاف سازی فرآیندهای مالی و تقویت اعتماد عمومی، طرح نشان دار کردن مالیات، دو سالی است که در خراسان شمالی همزمان با سراسرکشور اجرا میشود.
برخی از طرحها در خراسان شمالی
۱. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
۲. امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی
۳. امور فرهنگی، گردشگری و ورزش
۴. آموزش و پرورش عمومی و مهارتی
۵. حمل و نقل و عمران شهری و روستایی
۶. آب، کشاورزی و محیط زیست