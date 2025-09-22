فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابرکوه: همزمان با هفته دفاع مقدس، این ناحیه بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی را در شهرستان اجرا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ ابرقویی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان طراحی شده است.

وی از برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس با موضوع دفاع مقدس، طرح سپاس با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نواختن زنگ ایثار در مدارس، برگزاری شب شعر مقاومت و رونمایی از آثار هنری به‌عنوان بخش‌هایی از برنامه‌ها یاد کرد.

فرمانده سپاه ابرکوه با اشاره به رژه خودرویی نیرو‌های مسلح و بسیج از میدان شهیدان آدمی تا گلزار شهدا افزود: برپایی ایستگاه‌های صلواتی، توزیع لوازم‌التحریر میان نیازمندان، برگزاری یادواره شهدا و غبارروبی گلزار شهدا نیز در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ ابرقویی همچنین از افتتاح پایگاه بسیج عشایری در روستای هارونی، برگزاری همایش پیشکسوتان دفاع مقدس با حضور سردار شایق، رونمایی از دو کتاب با موضوع دفاع مقدس و اکران فیلم سینمایی «فرمانروای آب» خبر داد.

به گفته وی، تجمع بزرگ بانوان، اجرای سرود‌های انقلابی، برپایی ایستگاه رسانه و مقاومت در پارک ملت و حضور منسجم بسیجیان در نماز جمعه از دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در شهرستان ابرکوه خواهد بود.