با هدف ارتقای خدمات به بیماران
تجهیز بیمارستان امید مشهد به دستگاههای نوین
با هدف ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه سرطان، بیمارستان تخصصی امید مشهد به سه دستگاه پیشرفته پزشکی مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر بیمارستان امید، از مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: دستگاه اکوکاردیوگرافی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان، دستگاه رادیولوژی سیار به ارزش بیش از دو و نیم میلیارد تومان و همچنین یک دستگاه ماموگرافی ویژه غربالگری سرطان پستان از ابتدای امسال با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همراهی خیّرین، به مجموعه بیمارستان امید افزوده شده است.
دکتر غلامرضا آزموده افزود: با توجه به مأموریت این مرکز بهعنوان قطب تکتخصصی سرطان در منطقه، بهویژه در حوزه غربالگری سرطان پستان، بهرهبرداری از این تجهیزات جدید، امکان ارائه خدمات دقیقتر و گستردهتر به بیماران را فراهم میکند.
او ادامه داد: در این راستا بازدیدی با حضور دکتر علمداران معاون آموزشی دانشگاه، دکتر شهید ثالث رئیس بیمارستان و جمعی از اعضای هیأت علمی گروههای رادیوانکولوژی و رادیولوژی از تجهیزات جدید این مرکز، انجام شد.