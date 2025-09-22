با هدف ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه سرطان، بیمارستان تخصصی امید مشهد به سه دستگاه پیشرفته پزشکی مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر بیمارستان امید، از مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: دستگاه اکوکاردیوگرافی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان، دستگاه رادیولوژی سیار به ارزش بیش از دو و نیم میلیارد تومان و همچنین یک دستگاه ماموگرافی ویژه غربالگری سرطان پستان از ابتدای امسال با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همراهی خیّرین، به مجموعه بیمارستان امید افزوده شده است.

دکتر غلامرضا آزموده افزود: با توجه به مأموریت این مرکز به‌عنوان قطب تک‌تخصصی سرطان در منطقه، به‌ویژه در حوزه غربالگری سرطان پستان، بهره‌برداری از این تجهیزات جدید، امکان ارائه خدمات دقیق‌تر و گسترده‌تر به بیماران را فراهم می‌کند.

او ادامه داد: در این راستا بازدیدی با حضور دکتر علمداران معاون آموزشی دانشگاه، دکتر شهید ثالث رئیس بیمارستان و جمعی از اعضای هیأت علمی گروه‌های رادیوانکولوژی و رادیولوژی از تجهیزات جدید این مرکز، انجام شد.