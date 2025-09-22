کارشناس حوزه کتاب کودک و نوجوان گفت: مجموعه پنج‌جلدی «قصه‌های انقلاب برای بچه‌ها و نوجوان‌ها» اثر زنده‌یاد نادر ابراهیمی، گامی در پیوند دادن نسل امروز با روایت‌های نوجوانان آن روزگار است.

فاطمه نعمتی کارشناس حوزه کتاب کودک و نوجوان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: مجموعه «قصه‌های انقلاب برای بچه‌ها و نوجوان‌ها» به قلم نادر ابراهیمی، نمونه‌ای شاخص در این حوزه است؛ اثری که روایت‌های واقعی کودکان سراسر کشور از وقایع سال ۵۷ را با زبانی داستانی بازگو می‌کند.

وی درباره اهمیت این مجموعه گفت: ویژگی بارز این مجموعه، بازگویی خاطرات واقعی نوجوانانی است که خودشان در متن حوادث انقلاب حضور داشتند. نادر ابراهیمی این روایت‌ها را به زبان ساده و متناسب با ذهن و ذائقه نوجوانان بازنویسی کرد.

نعمتی افزود: در واقع، نسل جدید می‌تواند در آینه این داستان‌ها تصویری روشن از نقش نوجوانان در پیروزی انقلاب اسلامی به دست آورد.

کارشناس حوزه کتاب کودک و نوجوان، با بیان اینکه استفاده از تصویرسازی‌های جذاب و روایت‌هایی کوتاه و پرکشش، کتاب را برای مخاطب کودک و نوجوان خواندنی‌تر کرده گفت: مجموعه قصه‌های انقلاب برای بچه‌ها و نوجوان‌ها تنها یک خاطره‌نگاری ساده نیست؛ بلکه مجموعه‌ای است که پیام‌هایی، چون ایستادگی، عدالت‌خواهی و عشق به وطن را در قالب داستان منتقل می‌کند.

نعمتی افزود: نادر ابراهیمی در مقدمه این مجموعه تصریح کرده که تمامی ماجرا‌ها برگرفته از خاطرات واقعی‌اند و از سراسر کشور به دست او رسیده‌اند. هرچند به دلیل مشغله‌ها تنها پنج داستان منتشر شد، اما قرار بود روایت‌های بیشتری نیز در این قالب ارائه شود.

وی گفت: امروز، مجموعه «قصه‌های انقلاب برای بچه‌ها و نوجوان‌ها» نه‌تنها بخشی از گنجینه ادبیات کودک و نوجوان ایران است، بلکه سندی ارزشمند از حضور و نقش‌آفرینی نسل جوان در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌آید.

این مجموعه راکه حوزه هنری و انتشارات مهرک منتشر کرده، پنج جلد دارد. "جای او خالی"، "برادرت را صدا کن"، "سحرگاهان همافران را اعدام می‌شوند"، "نیروی هوایی"و"پدر چرا خانه مانده است؟ " اسامی این مجموعه است.

نادر ابراهیمی نزدیک به ۵۰ اثر برای کودکان و نوجوانان نوشته است. نخستین اثر نادر ابراهیمی برای کودکان با نام «دور از خانه» در سال ۱۳۴۷ منتشر شد. «قصه گل‌های قالی» (۱۳۵۲)، «پهلوان پهلوانان پوریای ولی» (۱۳۴۹)، «باران، آفتاب و قصه کاشی» (۱۳۵۳)، «بزی که گم شد» (۱۳۵۰) از جمله آثار او برای مخاطبان کودک و نوجوان است.