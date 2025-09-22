در آستانه هفته دفاع مقدس، مسئولان شهرستان سلماس با حضور در منزل مادر دو شهید، از فداکاری‌های آنان تجلیل و بر ادامه راه شهدا تأکید کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این دیدار به منظور تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی رسولی که در سال ۷۲ در منطقه آلواتان به شهادت رسید و شهید احد نوبخت که در عملیات والفجر ۸ در سال ۶۵ جان خود را فدای میهن کرد، برگزار شد.

مسئولان در این مراسم ضمن تاکید بر ارزش‌های دفاع مقدس و لزوم حفظ روحیه ایثارگری، از مادران شهیدان رسولی و نوبخت تجلیل کرده و از خانواده‌های معظم شهدا خواستند که همواره به عنوان نماد‌های مقاومت و افتخار کشور، در جامعه مطرح باشند.