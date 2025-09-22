به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کونگ فوی قهرمانی کشوری در بخش نیمه آزاد (مایانا) بانوان فدراسیون در رده سنی جوانان به میزبانی استان کردستان و در سالن آزادی شهر سنندج برگزار شد.

در این مسابقات که ۴۰ تیم از ۲۸ استان کشور حضور داشتند، تیم هیات کونگ فو استان فارس قهرمان این دوره از مسابقات شد.

تیم هیات کونگ فو استان اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و تیم هیات کونگ فو استان البرز به مقام سوم دست پیدا کرد.

همچنین کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز به هیات کونگ فوی استان کردستان رسید.