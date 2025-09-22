دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی آب‌های آرام الف از ۳ مهر به میزبانی دریاچه آزادی، بندرانزلی و بابلسر آغاز خواهد شد.

دور جدید اردوی تیم ملی آب‌های آرام در بندرانزلی، بابلسر و تهران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی آب‌های آرام الف تمرینات خود را در قالب دهمین مرحله اردوی آمادگی ۳ تا ۲۲ مهر برگزار خواهد کرد.

۱۱ قایقران در گیلان، مازندران و تهران تمرینات خود را تحت نظر کادر فنی انجام خواهند داد.

آرش بصارت‌دار، ایمان پورعزیز و احمدرضا طالبیان مربیان تیم، رعنا بهلولی، نادیه تالانک و شاهو ناصری کمک مربیان، عباس صیادی سرپرست اردوی گیلان و رضا صابونچی سرپرست اردوی تهران اعضای کادر فنی این تیم هستند.

در بندرانزلی؛ علی آقامیرزایی، پیمان قویدل و عباس حسینی از گیلان در کایاک آقایان، الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور از گیلان و کیانا کمال‌زاده از هرمزگان در کایاک بانوان به آب می‌زنند.

در استان مازندران محمدنبی رضایی در کانوی مردان اردو می‌زند.

در دریاچه آزادی نیز محمد میرزایی از تهران در کایاک آقایان، مریم آقایی از تهران در کایاک بانوان و هیوا افضلی از کرمانشاه و مائده شورگشتی از تهران در کانوی بانوان تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.