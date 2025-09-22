سخنگوی سپاه با بیان اینکه توانایی ما در جنگ ۱۲ روزه بر اساس تجربه و دستاورد جنگ تحمیلی ۸ ساله بوده است، گفت: ما در طول دوران دفاع مقدس فهمیدیم که قدرت موشکی مهم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ دوم پاسدار «علی‌محمد نائینی» معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ویژه‌برنامه تلویزیونی «منور» که به‌مناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲روزه تولید می‌شود، گفت: در دوران جنگ هشت ساله ساختار قدرت در جهان دوقطبی بود و رژیم شاهنشاهی ایران و عربستان سعودی دو ستون قدرت برای حفظ منافع آمریکا در منطقه بودند.

وی افزود: «طارق عزیز» (وزیر امور خارجه و معاون نخست‌وزیر رژیم بعثی عراق) دو ماه پس از شروع جنگ تحمیلی، در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که جنگ ایران و عراق پس از ملاقات «صدام» با «برژینسکی» قطعی شد و آنجا برژینسکی قول داد که اگر کل خوزستان را تجزیه کردید، شما ژاندارم منطقه خواهید بود. پس آمریکا طراح اصلی جنگ ایران و عراق بود که هدف آن براندازی نظام جمهوری اسلامی، تجزیه ایران و تسلط بر اروند بود.

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: هدف اصلی دشمنان از جنگ، مهار و تضعیف ایران و هدف حداکثری‌اش هم براندازی جمهوری اسلامی بود. هدف نظامی جنگ نیز اشغال کامل خوزستان و حداقل تسلط کامل دشمن بر اروند و از سواحل عراق تا بندر دیلم بود که این موضوع در اسناد کاملاً آشکار است.

تفاوت‌ها و شباهت‌های جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه

وی افزود: هم جنگ رژیم بعثی عراق و هم جنگ رژیم صهیونیستی علیه کشورمان کاملاً نیابتی و هدف هر دو، تجزیه کشور و براندازی بود. در جنگ هشت‌ساله، دشمن به دنبال تجزیه خوزستان و نهایتاً براندازی نظام بود. در جنگ اخیر هم دشمن به دنبال ضربه‌زدن به مؤلفه‌های اقتدار نظام بود. برآورد دشمن این بود که با حمله هوایی گسترده شاهد شورش در داخل خواهد بود و این شورش با ورود نیرو‌های معارض از مرز‌های مختلف به تجزیه‌طلبی و براندازی منجر می‌شود.

سردار نائینی افزود: هر دو جنگ هدف‌های یکسانی داشت، اما ماهیت‌شان متفاوت بود. جنگ هشت ساله زمینی‌محور و نیروی انسانی‌محور بود که دشمن قصد داشت با تصرف سرزمین، اراده خود را بر ما تحمیل کند؛ اما در جنگ اخیر، جنگ ترکیبی، فناورانه‌محور، موشکی و هواپایه بود. در هر دو جنگ، دشمنان با فرض اینکه ایران در وضعیت ضعیفی قرار گرفته است، تصمیم به جنگ گرفتند؛ اما محاسبات آن‌ها در این زمینه اشتباه بود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: با قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ نیرو‌های مسلح و شکل‌گیری انسجام ملی، تمام محاسبات دشمن تغییر کرد و فرضیه دشمن مبنی بر ایران ضعیف رنگ باخت؛ فرضیه‌ای که دشمن در جنگ روانی و شناختی ساخته بود.

وی افزود: در جنگ اخیر آنچه از توانمندی‌های ما که ظهور و بروز یافت، محصول دفاع مقدس هشت ساله بود؛ در واقع، توانایی ما در جنگ ۱۲ روزه، بر اساس تجربیات و دستاوردهای جنگ هشت ساله بوده است.

سردار نائینی خاطرنشان کرد: وقتی که جنگ تحمیلی شروع شد، نیرو‌های انقلاب درکی از جنگ نداشتند، سلاح را نمی‌شناختند، از آفند و پدافند و حمله و ضدحمله و شناسایی و نقشه‌خوانی و اصطلاحات و ابزار‌های نظامی، شناختی وجود نداشت.

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مهم‌ترین درس دوران دفاع مقدس هشت‌ساله این بود که ما به دنبال قدرت‌سازی برویم. تهدید جمهوری اسلامی از سوی دشمن، همیشگی و اجتناب‌ناپذیر است؛ لذا آن چیزی که می‌تواند دشمن را از جنگ جدید منصرف کند و یا در صورت تعرض، ما می‌توانیم دشمن را پشیمان کنیم، فقط «قدرت» و «قدرت‌سازی» است.

وی بیان کرد: ما از دفاع مقدس درس گرفتیم که آمادگی‌های رزمی خود را مرتباً ارتقا دهیم. به تعبیر رهبری، سرپنجه‌ها را کنترل و آمادگی‌های رزمی را چک کردیم؛ همچنین دکترین دفاعی برای کشور تدوین و آن را تمرین کردیم، طرح‌های مقابله قبل از جنگ را هم به تصویب رساندیم. ستاد کل نیرو‌های مسلح، شورای عالی امنیت ملی، قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص)، نیروی قدس سپاه، نیروی مقاومت بسیج بعد از جنگ هشت ساله تشکیل شد.

سردار نائینی افزود: ما در این مسیر، ساختار‌ها را اصلاح و خطوط فاصل وظایف، مسئولیت‌ها و مأموریت‌های ارتش و سپاه را در عرصه‌های هوا، دریا و زمین را بعد از جنگ مشخص کردیم. در مؤلفه‌های مختلف قدرت اعم از موشکی، پهپادی، شناور‌های هجومی ساختارسازی و نیروی انسانی لازم را تربیت کردیم. اینها دستاورد‌های مختلف دوران دفاع مقدس هشت‌ساله است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش فناوری، امکانات و تجهیزات و انسجام ملی برای موفقیت در یک نبرد سخت، گفت: آنچه که دشمن را از جنگ جدید بازبدارد، قدرت و قدرت‌سازی است و این موضوع بسیار مهم است.

وی یادآور شد: در طول دوران دفاع مقدس، ما فهمیدیم که قدرت موشکی مهم است. آن زمان ما فقط یک سایت موشکی داشتیم. رژیم بعثی عراق ۳۳۰ موشک به شهر‌های مختلف کشورمان شلیک کرد؛ این غیر از حملات هوایی و توپخانه‌ای است که درباره جنگ شهر‌ها انجام شد؛ اما ما در هشت سال فقط ۸۸ موشک شلیک کردیم.

سردار نائینی افزود: قطعاً اگر آن زمان، توان امروز را داشتیم و می‌توانستیم روزی ۲۰ موشک شلیک کنیم، آن جنگ هشت سال طول نمی‌کشید. در جنگ هشت‌ساله یک سال طول کشید تا به بازیابی قدرت رسیدیم، خودمان را پیدا کردیم و اعتماد به نفس در صحنه رزم ایجاد شد؛ اما در جنگ اخیر، چند ساعت پس از تهاجم گسترده و پرشدت رژیم صهیونیستی، ما بلافاصله پرتاب گسترده پهپاد‌ها را داشتیم و چند ساعت بعد هم عملیات وعده صادق ۳ شروع شد.

در جنگ‌های ۸ ساله و ۱۲ روزه، دشمن را ناکام گذاشتیم

وی با بیان اینکه ساختار‌ها و محصولات نظامی خوبی را ایجاد کردیم و در دوران دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه، دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشتیم، افزود: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن فکر می‌کرد که در حمله غافلگیرانه به مواضع ایران، پنج الی هفت روز طول می‌کشد تا کشورمان قدرت خود را بازیابی کند؛ اما شاهد بودیم که پرتابه‌ها به سرعت آماده شد و عملیات «وعده صادق سه» با شلیک انبوهی از موشک‌ها کلید خورد.

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه نیرو‌های متخصص و آموزش‌دیده یکی از مؤلفه‌های قدرت ما هستند، گفت: اگر ما در سطوح دیگر، قدرت عملیات نداشتیم، نمی‌توانستیم به حمله دشمن پاسخ دهیم. همه فرماندهان ما هم برنامه و ابتکار عمل داشتند و تا پایان جنگ هم به خاتمه جنگ فکر نمی‌کردند.

سردار نائینی با اشاره به عملیات‌های «وعده صادق یک و دو»، اظهار داشت: دو عملیات وعده صادق یک و دو در پاسخ به تعرض دشمن انجام شده و هر دو عملیات با موفقیت خوبی همراه بود؛ شهیدان سلامی و حاجی‌زاده نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای را در این دو عملیات داشتند و به‌طور پیوسته در ارتقای آمادگی موشکی ما کار کردند.

خصوصیات اخلاقی سپهبد شهید سلامی

وی همچنین با اشاره به خصوصیات فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه خصوصاً سپهبد شهید «سلامی» عنوان کرد: شهید سلامی یک تئوریسین نظامی بود که به امور نظامی و راهبردی اشراف خوبی داشت؛ ایشان نسبت به دانش روز دنیا کاملاً مسلط بود و به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت. شهید سلامی اصل مطلب را مطالعه و محتوای مناسب را برای جلسات تخصصی تهیه می‌کرد.

سخنگوی سپاه گفت: تقریباً دو هزار سخنرانی از سرلشکر سلامی در خصوص مسائل مختلف آماده شده و وقتی که ایشان درباره هر موضوعی سخنرانی می‌کرد، تصور حضار بر این بود که شهید سلامی در آن حوزه تخصص دارند. ایشان یک فرد دغدغه‌مند در همه ابعاد بود و در حوزه مردم‌یاری، محرومیت‌زدایی و سازندگی اقدامات بسیار خوبی در دوره این شهید والامقام انجام شده است؛ همچنین شهید سلامی می‌گفت که قدرت موشکی ما در عملیات وعده صادق یک و دو حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است و این دستاورد در جنگ احتمالی آتی با دشمنان آشکار می‌شود.

سردار نائینی افزود: در عملیات وعده صادق ۲، طرح‌ریزی بسیار خوب انجام شده بود، اما ما نگرانی‌هایی داشتیم؛ هم درباره عبور موشک‌ها از لایه‌های مختلف پدافندی دشمن و هم درباره دقت کار که چقدر می‌توانیم موفق باشیم. حدود نیم ساعت قبل از عملیات که با شهید سلامی وارد قرارگاه شدیم، ایشان را کاملاً نگران دیدم و آن واکنشی که در قرارگاه، شهید سلامی از خود نشان داد و هیجانی که به ایشان دست داد، بعد از حرکت آبشاری موشک‌ها و اصابت موشک‌ها به سرزمین‌های اشغالی و دقتی که موشک‌ها در اصابت به اهداف داشت، ناشی از نگرانیِ قبل از عملیات بود که وقتی شهید سلامی آن دستاورد را دید، شکرگزار خداوند متعال بود؛ و آن «ماشاءالله» گفتن‌های ایشان کاملاً یک حالت هیجانیِ ناخودآگاهی بود که ناشی از تحسین کار و نصرت الهی بود.

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: برخی به خاطر انتشار تصاویر اتاق فرماندهی ایراد گرفتند؛ اما سپاه همین است و این حس شهید سلامی در حقیقت حس یک «فرمانده مردمی» است که احساسات خود را پس از به ثمر نشستن تلاش رزمندگان اسلام، نشان می‌دهد.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که علی‌رغم توطئه‌های دشمن، در کشورمان کمبودی وجود نداشت، بلکه پایداری سیاسی و اقتصادی و انسجام ملی وجود داشت، فروشگاه‌ها مملوء از کالا‌های اساسی بود و هیچ‌کس از کشور نمی‌گریخت؛ اما در آن سو، رژیم صهیونیستی دستور تخلیه می‌دهد و این تفاوت دو سوی جنگ و تفاوت در محاسبات دشمن نسبت به دو سوی میدان است.

اعتقاد اکثر مردم جهان به پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه

سردار نائینی با تأکید بر اینکه آمادگی نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه فوق‌العاده بود، عنوان کرد: بلافاصله بعد از تهاجم دشمن یعنی ساعت سه تا سه و نیم که دشمن، فرماندهان اصلی، دانشمندان هسته‌ای و برخی مراکز ما را هدف قرار داد، ساعت چهار صبح پهپاد‌های ما به حرکت درآمد. بلافاصله می‌توانستیم عملیات موشکی را هم انجام دهیم، اما به خاطر برخی ملاحظات، چند ساعتی به تأخیر افتاد؛ یعنی آمادگی‌های ما فوق‌العاده بود.

وی با اشاره به لزوم مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، افزود: جنگ امروز جنگ روایت‌هاست و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، اگر شما روایت نکنید، دشمن به جای شما روایت خواهد کرد؛ بر اساس نظرسنجی‌ها ۶۰ درصد مردم جهان، ایران را پیروز جنگ می‌دانند و نظرسنجی داخل سرزمین‌های اشغالی هم نشان می‌دهد که ساکنان این سرزمین‌ها معتقد به پیروزی صهیونیست‌ها نیستند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش روایتگری در معرفی دستاوردهای دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: موزه (موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) در تثبیت، تحکیم و پایداری روایت‌های دفاع مقدس تأثیر دارد و باید با برنامه‌ریزی، روایت پیروزی کشورمان، در دانشگاه‌ها و مدارس بیان شود.

سردار نائینی همچنین با بیان جزئیاتی درباره دفاع مقدس ۱۲ روزه، این جنگ را عرصه رشادت‌های رزمندگان ایران در جبهه‌های حق علیه باطل دانست و با اشاره به حضور رزمندگان متخصص‌ سپاه در پای لانچر‌ها و سامانه‌های هجومی، رزمی و جنگال، گفت: یکی از کاربران لانچر‌های موشکی با وجودی که مورد هجوم دشمن قرار می‌گیرد، اما با تن سوخته به سرعت به سمت لانچر‌های دیگر می‌رود و شلیک‌ها را به سمت سرزمین‌های اشغالی انجام می‌دهد که این موشک‌ها با دقت به هدف اصابت می‌کند.