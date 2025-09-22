معاون فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: پس از بررسی اولیه آثار رسیده پنجمین دوره جایزه قلم (انتخاب کتاب سال استان) ۲۸۹ عنوان کتاب موفق به راه‌یابی مرحله دوم داوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای مجید فروتن با بیان اینکه بیش از ۳۵۰ اثر تا پایان مهلت ۳۰ شهریور به دبیرخانه ارسال شد، گفت: فراخوان این دوره جایزه قلم با استقبال چشمگیری همراه بود.

وی ادامه داد: نتیجه نهایی داوری اوایل آبان اعلام خواهد شد و مراسم اختتامیه همراه با معرفی آثار برگزیده همزمان با هفته کتاب برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان تاکید کرد: این دوره از جایزه قلم به منظور ارتقاء کیفیت تولیدات فرهنگی و حمایت از نویسندگان و ناشران استان برگزار می‌شود و نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه دارد.