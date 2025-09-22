اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کاراته بانوان و آقایان در کرمانشاه و تهران آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله اردوی تیم ملی کاراته بانوان در استان کرمانشاه و نخستین مرحله اردوی تیم ملی کاراته آقایان در آکادمی ملی المپیک به منظور حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی، رقابت‌های گزینشی کسب سهمیه مسابقات جهانی در فرانسه و رقابت‌های قهرمانی جهان در مصر، آغاز شد.

بانوان ملی پوش کشورمان از شنبه ۲۹ شهریور تمرینات خود را در کرمانشاه آغاز کردند و تا دوشنبه ۷ مهر در اردو به سر می‌برند. در بخش آقایان نیز تمرینات ملی پوشان از روز گذشته آغاز شد و تا ۷ مهر در آکادمی ملی المپیک پیگیری می‌شود.

مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته به همراه سعید نصرالهی سرپرست نایب رئیسی، مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیم‌های ملی، مهدی جعفری مشاور امور تیم‌های ملی و سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس هیئت کاراته نیرو‌های مسلح و محمد دزاشیبی پیشکسوت کاراته، امروز در محل برپایی اردوی تمرینی ملی پوشان حضور یافتند.