به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز جشن شکوفه‌ها به صورت نمادین با به صدا درآمدن زنگ دبستان بوعلی مجتمع مسکونی لاکانشهر، در گیلان برگزار شد.

نرگس دستیار مدیر کل آموزش و پرورش گیلان در این مراسم، گفت: امروز ۲۵ هزار و ۵۰۰ کلاس اولی ، علم آموزی خود را با رفتن به هزار و ۳۱۲ کلاس درس آغاز کردند و این شروع زیبا را جشن گرفتند.

وی با بیان اینکه زنگ مهر امسال روز اول مهر، همزمان با سراسر کشور، در ۳ هزار و ۸۶۰ واحد آموزشی نواخته خواهد شد، افزود: ۳۶۷ هزار محصل گیلانی در مقاطع مختلف، در ۱۹ هزار کلاس درس، از اول مهر، سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ را آغاز خواهند کرد.