به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی با ابراز تأثر از درگذشت والده گرامی دکتر غلامعلی حدادعادل، این ضایعه را به ایشان و خاندان محترم تسلیت گفت و برای آن بانوی مؤمنه و‌ام‌الشهید علو درجات و رحمت الهی مسئلت کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

جناب‌ آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

درگذشت بانوی پرهیزگار و مؤمنه،‌ ام‌الشهید گرانقدر، والده مکرمه‌تان حاجیه خانم فاطمه مصدقی موجب تاسف و تاثر گردید.

این مادر بزرگوار و با ایمان که در دامان پر مهر خویش فرزندانی متعهد، مومن و خدمتگزار در مسیر انقلاب و نظام را تربیت و تقدیم آرمان‌های ارزشمند جمهوری اسلامی داشتند، نمونه‌ای ارزشمند از صبر و ایثار بودند که در طول عمر خویش همواره در ترویج شعائر دینی، انجام امور خیریه و عام‌المنفعه و کمک به نیازمندان و رفع مشکلات آنان پیش‌قدم و پرتلاش بودند که به‌عنوان ذخیره صالحه برای ایشان باقی خواهد ماند.

با عرض تسلیت و تعزیت به جناب‌عالی، خاندان مکرم و سایر وابستگان، برای آن فقیده سعیده که اینک پس از سال‌ها دوری و فراق به فرزند شهیدش پیوست، علو درجات و همنشینی با اولیاءالله و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی