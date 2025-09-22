به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در مراسم افتتاح این طرح ورزشی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ میان نشاط اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، گفت: ما در مجموعه سپاه و بسیج، خود را متعهد به ایجاد فضا‌هایی می‌دانیم که جوانان ما بتوانند با فراغت خاطر در آنها به فعالیت‌های ورزشی بپردازند. این امر، فراتر از یک اقدام عمرانی، سرمایه‌گذاری بر روی سلامت جسمی و روانی آینده‌سازان این استان و کشور است.

سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور ضمن تبریک و قدردانی از افتخارآفرینی ورزشکاران خوزستانی در رشته کشتی فرنگی، این موفقیت‌ها را نشانه‌ای از ظرفیت‌های نهفته در جوانان استان دانست و بیان کرد: همانطور که جوانان ما در عرصه ورزش جهانی پرچمدار افتخار هستند، ما نیز وظیفه داریم در عرصه توسعه زیرساخت‌ها، بستر مناسب را برای درخشش هرچه بیشتر آنان فراهم کنیم.

وی با ارائه آماری از اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه فضا‌های ورزشی، اظهار داشت: تاکنون موفق به احداث نزدیک به ۱۹۰ سالن ورزشی در سراسر استان شده‌ایم و امروز شاهد افتتاح یکی از این پروژه‌های مهم، یعنی اولین زمین چمن استاندارد مینی فوتبال، هستیم که با دستان توانمند جهادگران بسیج سازندگی به ثمر نشسته است.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان با تأکید بر نقش کلیدی ورزش در غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، افزود: این زمین‌های چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی، صرفاً فضا‌های فیزیکی نیستند؛ بلکه مراکزی برای پرورش استعدادها، ترویج روحیه کار تیمی و ایجاد فضایی سالم و پرنشاط برای جوانان ما در سراسر استان، به ویژه در فصل تابستان، هستند.

سردار سرتیپ شاهوارپور در پایان، ضمن تشکر از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه، ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های مستمر نظام جمهوری اسلامی و تلاش مضاعف خدمتگزاران، شاهد پیشرفت‌های روزافزون در حوزه ورزش و نشاط جامعه باشیم و بتوانیم گام‌های موثری در جهت اعتلای نام خوزستان و ایران در عرصه‌های مختلف برداریم.