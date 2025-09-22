پخش زنده
در برنامه موج حقیقت، مجموعه مستندهای رادیویی و کتاب شهدای دفاعمقدس ۲ که رشادتها و ایثارگریهای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را روایت کرده، رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مستندها، تلاش شده با روایت مستند و جذاب، گوشهای از ایثارگریهای شهدای دفاع مقدس را برای نسلهای جدید بازگو کند و تصویری زنده و ملموس از مقاومت ایرانیان ارائه دهد.
همچنین در کنار این مجموعه مستندها، کتاب «شهدای دفاع مقدس۲» نیز در این مراسم رونمایی شد.
این کتاب با نگاهی مستند و روایتگونه، زندگی و شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه را روایت کرده و بازخوانی خاطرات و فداکاریهای آنان را در قالبی داستانی و تاریخی ارائه میکند.
در این مراسم از خانواده شهدا و ۱۱ مستند برگزیده نیز تقدیر شد.