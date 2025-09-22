رئیس شورای عالی استان‌ها، در پیامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: همان‌گونه که در سال‌های دفاع مقدس، نقش مردم، سرنوشت نبرد را تغییر داد، در جنگ ۱۲ روزه نیز همین اتحاد و پایداری بود که ایران اسلامی را سربلند ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، متن پیام بدین شرح است:





بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفته دفاع مقدس یادآور روز‌هایی است که ملت ایران با ایمان به خدا، اطاعت از امام خمینی (ره) و ایستادگی نیرو‌های مسلح و جوانان غیور، در برابر هجوم دشمنان جهانی سرافرازانه ایستاد و استقلال و عزت کشور را تضمین کرد. مردم، رزمندگان و جوانان با جانفشانی و شور و شجاعت، الگویی بی‌مانند از مقاومت و همبستگی را رقم زدند.

امروز همان روحیه در جنگ ۱۲ روزه علیه ملت ایران بار دیگر جلوه‌گر شد. مردم مؤمن و بصیر کشورمان با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و همراهی نیرو‌های مسلح مقتدر با همدلی و اتحاد، نشان دادند که همچنان همان عزم و اراده دفاع مقدس در کالبد ملت جاری است و هیچ فشار و تهدیدی نمی‌تواند این ملت مقاوم را به زانو درآورد.

دفاع مقدس تنها بخشی از تاریخ نیست؛ بلکه درسی همیشگی است که یادآور می‌شود «ایمان، وحدت و پیروی از رهبری» رمز عبور از سخت‌ترین میدان‌هاست. همان‌گونه که در سال‌های دفاع مقدس، نقش مردم، سرنوشت نبرد را تغییر داد، در جنگ ۱۲ روزه نیز همین اتحاد و پایداری بود که ایران اسلامی را سربلند ساخت.

اینجانب ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و قدردانی از ایثار جانبازان و خانواده‌های صبور آنان، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی می‌دارم و امیدوارم در پرتو همدلی و اتحاد، پاسدار آرمان‌های شهدا و حافظ عزت و اقتدار ایران اسلامی باشیم.