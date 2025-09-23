به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، پژمان قرائیان به مناسبت پنجاهمین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۳۴ پایگاه اورژانس، ۵ دستگاه موتور آمبولانس، یک پایگاه اورژانس هوایی و یک پایگاه اورژانس بانوان در دانشگاه علوم پزشکی تحت پوشش استان سمنان فعال است.

وی گفت: قرار است ۷ پایگاه جدید اورژانس در جنوب شهرستان دامغان، روستای علای سمنان، چاشم مهدیشهر، عبدل آباد لاسجرد ، پایگاه کویر گرمسار و دو پایگاه اورژانس شهری سمنان راه اندازی شد.

به گفته وی ، میانگین زمان رسیدن آمبولانس و نیرو‌های اورژانس در حوزه شهری در کشور ۸ دقیقه است که این میزان در استان حدود ۷ دقیقه است.

پژمان قرائیان افزود: حضور نیرو‌های اورژانس در جاده هم در کشور ۱۴ دقیقه است که این میزان در استان سمنان ۱۲ و نیم دقیقه است.

قرائیان افزود: امسال ۴ دستگاه آمبولانس جدید هم به ناگاوان عملیاتی اورژانس استان اضافه شد.