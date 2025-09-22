برنامه‌های نکوداشت هفته دفاع مقدس، با ادای احترام نیرو‌های ارتشی، سپاهی و بسیجی استان قم به بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله محمدرضا سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این مراسم گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های مردم ایران در برابر مستکبران و متجاوزان است.

وی افزود: دشمنان تلاش کردند، شکست خود را در برابر امواج پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ را با برپایی جنگ تحمیلی و پشتیبانی بسیاری از کشور‌ها از رژیم بعثی جبران کنند ولی آنچه پیروز میدان بود همبستگی، اتحاد، ایثار و معنویت مردم ایران بود.

آیت الله سعیدی گفت: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه هم با محاسبه غلط وارد میدان شدند و با شهادت سرداران، دانشمندان و مردم بی‌گناه ایران اسلامی، به دنبال وارد کردن ضربات سنگین به نظام اسلامی بودند ولی آنچه از این جنگ برای آنها باقی ماند، شکست در مقابل اتحاد و همبستگی مردم ایران بود.

سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابی ابیطالب (ع) هم گفت: هفته دفاع مقدس در استان قم با ۷۰ برنامه و ۱۱۵۰ مراسم با شعار ما فاتحان قله‌ایم اجرا خواهد شد.

عطر افشانی و گلباران مزار شهید محمد ولی الله قرنی نخستین سپهبد شهید و شهدای مدافع حرم و جنگ ۱۲ روزه در صحن امام رضا از دیگر برنامه‌های مراسم نکوداشت هفته دفاع مقدس در قم بود.