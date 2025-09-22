پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای دفاع مقدس، امنیت و مدافع حرم در مسجد فاطمیه آهنشهر بافق با حضور خانوادههای معظم شهدا، دانشآموزان و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، زهرا نصیرزاده فرمانده پایگاه عصمتیه آهنشهر هدف از برگزاری این مراسم را «زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا» عنوان کرد و گفت: این یادواره با همکاری پایگاه کوثر مبارکه و همراهی مردم برگزار شد.
وی با اشاره به برنامههای متنوع یادواره افزود: قرائت قرآن، اجرای گروه سرود، سخنرانی و روایتگری از بخشهای اصلی این مراسم بود. همچنین کاظم مشهدیبافان روایتگر اعزامی از یزد، به بیان خاطرات و زندگی شهدا پرداخت که نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان دارد.
فرمانده پایگاه عصمتیه حضور پرشور دانشآموزان و مشارکت فعال بانوان و خانوادههای شهدا را از ویژگیهای این مراسم برشمرد و تأکید کرد: استمرار چنین برنامههایی در تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه مؤثر است.