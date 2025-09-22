به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عیسی سهرابی امروز در مراسم جشن شکوفه‌ها که در دبستان دخترانه شاهد برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی و با بیان اینکه راه شهدا از مسیر مدرسه آغاز می‌شود، اظهار کرد: اما نه هر مدرسه‌ای، بلکه مدرسه‌ای که در تراز سند تحول بنیادین باشد.

وی با اشاره به سه ویژگی مهم مدرسه تراز سند تحول بنیادین، خاطرنشان کرد: اولین ویژگی، ساده‌سازی است، مدرسه باید نمونهٔ ساده‌شدهٔ جامعه باشد و تمام تجربیاتی که یک دانش‌آموز باید در زندگی کسب کند، به شکل ساده‌شده در مدرسه فراهم شود، مدرسه، مدرسه زندگی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان دومین ویژگی را متناسب‌سازی عنوان کرد و گفت: در تمام فعالیت‌های تربیتی باید به ویژگی‌های رشدی، عقلی، جسمی و عاطفی دانش‌آموزان توجه ویژه داشت و برنامه‌ها را متناسب با سن و شرایط آنان تنظیم کرد.

سهرابی توجه متوازن به همه ابعاد تربیتی را سومین ویژگی برشمرد و افزود: این ویژگی که در سند تحول بنیادین از آن به تربیت تمام ساعتی یاد می‌شود، باید موردتوجه تمام همکاران ما قرار گیرد.