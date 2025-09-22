آغاز سال تحصیلی ۲۸ هزار کلاس اولی در لرستان
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان گفت: ۲۸ هزار دانشآموز کلاساولی در استان آغاز سال تحصیلی خود را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عیسی سهرابی امروز در مراسم جشن شکوفهها که در دبستان دخترانه شاهد برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی و با بیان اینکه راه شهدا از مسیر مدرسه آغاز میشود، اظهار کرد: اما نه هر مدرسهای، بلکه مدرسهای که در تراز سند تحول بنیادین باشد.
وی با اشاره به سه ویژگی مهم مدرسه تراز سند تحول بنیادین، خاطرنشان کرد: اولین ویژگی، سادهسازی است، مدرسه باید نمونهٔ سادهشدهٔ جامعه باشد و تمام تجربیاتی که یک دانشآموز باید در زندگی کسب کند، به شکل سادهشده در مدرسه فراهم شود، مدرسه، مدرسه زندگی است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان دومین ویژگی را متناسبسازی عنوان کرد و گفت: در تمام فعالیتهای تربیتی باید به ویژگیهای رشدی، عقلی، جسمی و عاطفی دانشآموزان توجه ویژه داشت و برنامهها را متناسب با سن و شرایط آنان تنظیم کرد.
سهرابی توجه متوازن به همه ابعاد تربیتی را سومین ویژگی برشمرد و افزود: این ویژگی که در سند تحول بنیادین از آن به تربیت تمام ساعتی یاد میشود، باید موردتوجه تمام همکاران ما قرار گیرد.
وی از آمادگی ۱۰۰ درصدی کلیه مدارس دولتی، غیردولتی، روستایی، عشایری و شهری استان برای میزبانی از ۳۶۰ دانشآموز لرستانی گفت: امسال ۲۸ هزار دانشآموز اغاز سال تحصیلی خود را جشن گرفتند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، ابراز امیدواری کرد که این سال، سالی پر از شکوفایی و موفقیت برای همه مردم ایران و استان لرستان باشد.
رصا سپهوند بیان کرد: از معلمان عزیز میخواهم که این مقطع را بسیار جدی بگیرند.
وی گفت:اساس توسعه یک کشور، آموزش و پرورش است و اساس آموزش، دوره ابتدایی است.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی از مدیرکل آموزش و پرورش درخواست کرد تا بهترین نیروها را برای تدریس در مقطع ابتدایی انتخاب کند و افزود: همه ما گرد هم آمدهایم تا کشورمان توسعه یابد و محور این توسعه، دانشآموزان هستند. باید توجه داشته باشیم که آرامش لازم در مدارس ابتدایی برقرار باشد.