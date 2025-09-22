پخش زنده
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) گفت: جامعه الزهرا در سال تحصیلی جدید، میزبان بیش از هزار طلبه ورودی جدید در مقاطع مختلف تحصیلی، از ایران و کشورهای مختلف، است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از جامعه الزهرا (س)، خانم افتخار یوسفی، معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، سال تحصیلی جدید را فصلی نو در مسیر علم و تهذیب دانست و گفت: سال گذشته با برگزاری اجلاسیه چهلسالگی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و دیدار تاریخی با رهبر معظم انقلاب مدظلهالعالی، افق روشنی برای آینده حوزه ترسیم شد.
خانم یوسفی افزود: امسال در آغاز سال تحصیلی با بهرهگیری از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب حفظه الله، گامهای تازهای برمیداریم.
*راهاندازی پنج رشته تحصیلی جدید در جامعه الزهرا سلاماللهعلیها
وی از راهاندازی پنج رشته جدید خبر داد و گفت: در مقطع سطح دو ویژه طلاب بینالملل، رشتههای مربیگری قرآن و مطالعات اسلامی اضافه شده است و در مقطع سطح چهار ویژه طلاب ایرانی نیز سه رشته فلسفه تعلیم و تربیت تطبیقی، مطالعات اسلامی اجتماعی خانواده و ادبیات عربی راهاندازی شده است.
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) ادامه داد: همچنین ایجاد گرایشهای تازه در علوم حدیث و توسعه رشتههای جدید در سالهای آینده در دستور کار قرار دارد.
خانم یوسفی، طرح استاد پشتیبان را یکی از ابتکارات مهم برای طلاب غیرحضوری دانست و افزود: در این طرح، طلاب میتوانند پرسشهای علمی خود را به صورت مستمر با اساتید در میان بگذارند و بازخورد دریافت کنند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت توانمندی طلاب، تصریح کرد: درس مهارت تحصیل از سال گذشته به سبد آموزشی افزوده شده است و امسال نیز ادامه دارد. این واحد به طلاب کمک میکند مهارتهایی همچون مدیریت زمان، روش مطالعه، مباحثه و تندخوانی را فرا بگیرند.
*پذیرش بیش از هزار طلبه در سال تحصیلی جدید
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) با اعلام پذیرش بیش از هزار طلبه در سال تحصیلی جدید افزود: نزدیک به ۲۰۰ طلبه تماموقت از شهرهای مختلف ایران و برخی کشورهای جهان در خوابگاههای این مرکز مستقر شدند و در قالب اردوی سهروزه راه روشن، با رسالتها و ظرفیتهای مجموعه آشنا شدند.
خانم یوسفی، جامعه الزهرا (س) را ظرفیتی بینظیر در تربیت بانوان حوزوی دانست و گفت: حضرت امام خمینی (ره) جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه بانوان را در سال ۱۳۶۳ تأسیس کردند که تعبیر رهبر معظم انقلاب مدظلهالعالی، «پدیدهای بی نظیر» است.
وی افزود: این مجموعه ظرفیتهای مناسبی در عرصههای مختلف علمی، آموزشی و مهارتی دارد و طلبهها مطابق علائق و اولویتهایی که دارند، میتوانند خود را توانمند کنند.
*تدریس و فعالیت ۴۰۰ استاد خانم در جامعه الزهرا سلاماللهعلیها
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) گفت: دورههای تربیت مدرس، تربیت مبلغ، مشاور و پژوهشگر با هدف کادرسازی و پرورش نیروی انسانی توانمند در این مرکز برگزار میشود و بیش از ۴۰۰ استاد خانم در این مجموعه فعالیت میکنند که بیش از ۹۰ درصد آنان از میان نیروهای خود جامعه الزهرا سلاماللهعلیها هستند.
خانم یوسفی اضافه کرد: طلاب میتوانند متناسب با استعداد و علاقه خود در عرصههای تدریس، تبلیغ، پاسخگویی به پرسشهای دینی، مشاوره و پژوهش وارد میدان شوند و نقشآفرینی علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.