بانوی مرگ مغزی، نجات بخش زندگی ۶ بیمار شد
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: زندهیاد مهین کیانی، بانوی ۵۹ سالهای که از بیمارستان قائم (عج) مشهد به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی معرفی شده بود، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیههای این بانوی ایثارگر در بیمارستان منتصریه به دو بیمار نیازمند، یک خانم ۵۳ ساله ساکن فریمان و یک خانم ۵۳ ساله ساکن مشهد، پیوند شد و زندگی دوباره به آنان بخشید.
دکتر خالقی ادامه داد: کبد زندهیاد کیانی برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد و قرنیههای وی به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتقال یافت تا به بیماران نیازمند پیوند شود.
به گفته او، قسمتی از پوست این اهداکننده فداکار نیز برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.
با این اقدام ماندگار، بار دیگر فرهنگ ایثار و فداکاری خانوادههای اهداکنندگان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد متجلی شد و امیدی تازه به بیماران نیازمند پیوند اعضا بخشید.