رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان از آمادهباش کامل نیروهای راهور همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رضا دولتشاهی گفت: از چند ماه قبل برنامهریزیهای لازم برای تمهیدات ترافیکی اول مهر انجام شده و تمامی نیروهای پلیس راهور استان از نخستین روز مهر در نقاط تعیینشده بر اساس طرح ترافیکی مستقر خواهند شد.
او افزود: تیمهای مشترک متشکل از مأموران پلیس راهور و شهرداری، نظارت فعال بر سرویس مدارس خواهند داشت تا ایمنی دانشآموزان تضمین شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به ترافیک ابتدای سال تحصیلی گفت: در هفتههای اول و دوم مهر، بسیاری از والدین شخصاً فرزندان خود را به مدارس میرسانند، از رانندگان میخواهیم مقررات را رعایت کنند و در صورت امکان از سرویس مدارس استفاده شود.
سرگرد منصوری رییس پلیس راهور خرمشهر از تمهیدات انجام شده برای بازگشایی مدارس جلوگیری از ترافیک در خیابانها می گوید.