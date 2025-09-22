پخش زنده
تسهیل توسعه معدن سرب و روی کوه قلعه و رفع موانع سرمایهگذاری در این حوزه، بخشی از فعالیتهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای ارتقای جایگاه معادن کرمان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در نشست مشترک استاندار کرمان که با رئیس هیات عامل ایمیدرو، مدیرعامل ایمپاسکو و جمعی از فعالان اقتصادی استان، با محور تسریع برنامههای توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی این استان برگزار شد، بر توسعه زیرساختها، فعالیتهای اکتشافی و فراخوانهای جذب سرمایه برای محدودههای معدنی به ویژه بستههای اکتشافی شمال و جنوب استان، تاکید شد.
سازمان ایمیدرو نقش معین وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان کرمان را بر عهده دارد و تسریع در فراخوان بستههای جذب سرمایهگذار برای محدودههای دارای پروانه اکتشافی را در دستور کار خود قرار داده تا ظرفیتهای معدنی استان فعال و توسعه اشتغال و رفاه مناطق محقق شود.
در همین راستا، طرح دوبانده شدن مسیر زرند-جلالآباد نیز که در مراحل تصویب نهایی قرار گرفته و این طرح موجب تسهیل حمل و نقل مواد معدنی، توسعه معادن و زیرساختهای استان و افزایش رفاه ساکنان منطقه خواهد شد.
تسهیل در توسعه و رفع موانع پیشرفت و سرمایهگذاری معدن سرب و روی کوه قلعه از دیگر موضوعات مهم این نشست، بودو این معدن با مشارکت استان و نهادهای مرتبط هماکنون در مسیر توسعه قرار گرفته و ایمیدرو با تمرکز بر رفع چالشها، گامی موثر در رشد جایگاه معادن کرمان برداشته است.
همچنین ایمیدرو برنامههایی برای ایجاد مرکز تحقیق و توسعه مواد معدنی و افزایش فعالیت شرکتهای دانشبنیان استان کرمان در حوزه معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته و علاوه بر این، مجتمعهای بزرگ معدنی تحت مدیریت این سازمان، نقش بسزایی در پیشبرد توسعه معادن استان کرمان دارند.