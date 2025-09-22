به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،سرمای بهاره و پاییزه موجب خسارت به باغ‌های انگور این شهرستان به ویژه باغات سنتی و خزنده شده و میزان تولید محصول را حدود ۲۰ درصد کاهش داده است.

آقای زنگنه گفت: باغ‌های سنتی و خزنده در برابر سرمازدگی آسیب‌پذیر هستند و ضرورت دارد به روش داربستی تبدیل و طرح فراز در این باغ‌ها اجرایی شود.



وی یادآور شد: بیش از ۱۳ هزار هکتار باغ انگور بارور در ملایر وجود دارد که در شرایط عادی سالانه ۳۰۵ هزار تُن انگور تولید می‌شود که این میزان تولید امسال با کاهش ۲۰ درصدی محصول رو‌به‌رو است و پیش بینی می شود امسال از سطح تاکستان‌های ملایر ۲۵۰ هزار تن انگور برداشت شود.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان تولید انگور در دره جوزان ملایر برداشت می‌شود، ادامه داد: از نیمه‌های شهریور برداشت انگور در این شهرستان آغاز شده و تا نیمه مهرماه ادامه دارد.





