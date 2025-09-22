به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۳۰ شهریور را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین رسانه های هند

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان

روزنامه ایندین اکسپرس :_اجرای طرح مالیات برکالا و خدمات 02 با کاهش قیمت‌ها، بودجه خانوارها چگونه افزایش می‌یابد- نخست وزیر در سخنرانی خطاب به ملت گفت که از طبقه متوسط گرفته تا جوانان، بسیاری از اقشار مختلف هندی از اصلاحات «نسل بعدی» مالیات بر کالا و خدمات (GST) بهره‌مند خواهند شد.-از دهلی تا دبی و بانکوک: چگونه ماموران پاکستانی به موتی رام جات، یکی از اعضای نیروی ذخیره پلیس، برای جاسوسی پول پرداخت کردند-در پی عملیات پس از سیندور، به زودی اولین دسته از «کماندوهای پهپادی» نیروی مرزی هند وارد عمل می‌شوند- هیئت مرکزی این هفته بررسی مجوز ساخت سد ساوالکوته بر روی چناب را انجام می‌دهد-راجیو ممانی: «در نظم نوین جهانی، قدرت و تاب‌آوری اقتصادی اهمیت دارد. هند باید بر ایجاد آن تمرکز کند.»-نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه روادید H-1Bدر آمریکا ، این روند از مشکل بزرگتر هند حکایت دارد.-هیچ راهی برای خروج از مسکو وجود ندارد: چرا سود سهام ۱.۴ میلیارد دلاری شرکت‌های نفتی هند در روسیه گیر کرده است؟-ارتش پاکستان به جیش‌العدل نزدیک‌تر می‌شود؟ رهبر آن چه گفت و پیامدهای آن برای هند-سفیر ایران می‌گوید: «دهلی یک موزه بزرگ تاریخ است - پر از بناهای تاریخی با ارزش معماری و هنری فراوان.»-ترامپ: قاتل چارلی کرک یک هیولای خونسرد و رادیکال بود-آژانس های امنیت ملی هند و کانادا درباره جدایی طلبی و ترور خالستان بحث می کنند-کانادا، انگلیس و استرالیا رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند-دانشمند اهل پونا، اولین هندی برنده جایزه بین‌المللی آب شد-۲۸ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پنجاب در فهرست ۲٪ دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند-بانکدار سابق در کلاهبرداری «بازداشت دیجیتال» در دهلی، ۲۳ کرور روپیه ضرر کرد.-چرا ترامپ دوباره خواستار کنترل پایگاه هوایی بگرام افغانستان شده استشبکه خبری ان دی تی وی :- آمیت شاه وزیر کشور در مصاحبه اختصاصی درباره ساختار جدید مالیات برکالا وخدمات GST صحبت کرد: «سیستم مالیاتی مبتنی بر اعتماد»-کاهش مالیات GST 2.0 آغاز شد-بازارها با رنگ قرمز باز شدند، سهام فناوری اطلاعات در بحبوحه سرکوب روادید H-1B از سوی ترامپ سقوط کرد-نتانیاهو خطاب به انگلیس و کانادا در مورد فلسطین: «پاداش دادن به تروریسم با جایزه‌ای هنگفت»-«حتی یک اینچ هم عقب‌نشینی نمی کنیم »: طالبان درخواست ترامپ برای بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام را رد کردروزنامه هندو :-با اعمال کاهش نرخ GST، اقلام ضروری، خودرو و تلویزیون ارزان‌تر می‌شوند-وزیر امور خارجه جایشانکار امروز در نیویورک با وزیر امور خارجه آمریکا روبیو دیدار خواهد کرد-چگونه هزینه H-1B ترامپ، شرکت‌های فناوری اطلاعات و مدل‌های کسب‌وکار غول‌های فناوری هند را تهدید می‌کند-جلسه استماع زنده پرونده شورش‌های دهلی: دادگاه عالی درخواست‌های وثیقه عمر خالد، شارجیل امام و دیگران را بررسی خواهد کرد-کابینه، تأسیس گردان دهم پلیس آسام را تصویب کرد-حمله سایبری به فرودگاه‌ها، پروازهای بیشتری را در سراسر اروپا مختل کرد-رئیس جمهور کره جنوبی: درخواست‌های سرمایه‌گذاری آمریکا بحران مالی ایجاد می‌کند