روزنامه ایندین اکسپرس :
_اجرای طرح مالیات برکالا و خدمات 02 با کاهش قیمتها، بودجه خانوارها چگونه افزایش مییابد
- نخست وزیر در سخنرانی خطاب به ملت گفت که از طبقه متوسط گرفته تا جوانان، بسیاری از اقشار مختلف هندی از اصلاحات «نسل بعدی» مالیات بر کالا و خدمات (GST) بهرهمند خواهند شد.
-از دهلی تا دبی و بانکوک: چگونه ماموران پاکستانی به موتی رام جات، یکی از اعضای نیروی ذخیره پلیس، برای جاسوسی پول پرداخت کردند
-در پی عملیات پس از سیندور، به زودی اولین دسته از «کماندوهای پهپادی» نیروی مرزی هند وارد عمل میشوند
- هیئت مرکزی این هفته بررسی مجوز ساخت سد ساوالکوته بر روی چناب را انجام میدهد
-راجیو ممانی: «در نظم نوین جهانی، قدرت و تابآوری اقتصادی اهمیت دارد. هند باید بر ایجاد آن تمرکز کند.»
-نگرانیها در مورد افزایش هزینه روادید H-1Bدر آمریکا ، این روند از مشکل بزرگتر هند حکایت دارد.
-هیچ راهی برای خروج از مسکو وجود ندارد: چرا سود سهام ۱.۴ میلیارد دلاری شرکتهای نفتی هند در روسیه گیر کرده است؟
-ارتش پاکستان به جیشالعدل نزدیکتر میشود؟ رهبر آن چه گفت و پیامدهای آن برای هند
-سفیر ایران میگوید: «دهلی یک موزه بزرگ تاریخ است - پر از بناهای تاریخی با ارزش معماری و هنری فراوان.»
-ترامپ: قاتل چارلی کرک یک هیولای خونسرد و رادیکال بود
-آژانس های امنیت ملی هند و کانادا درباره جدایی طلبی و ترور خالستان بحث می کنند
-کانادا، انگلیس و استرالیا رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند
-دانشمند اهل پونا، اولین هندی برنده جایزه بینالمللی آب شد
-۲۸ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پنجاب در فهرست ۲٪ دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند
-بانکدار سابق در کلاهبرداری «بازداشت دیجیتال» در دهلی، ۲۳ کرور روپیه ضرر کرد.
-چرا ترامپ دوباره خواستار کنترل پایگاه هوایی بگرام افغانستان شده است
شبکه خبری ان دی تی وی :
- آمیت شاه وزیر کشور در مصاحبه اختصاصی درباره ساختار جدید مالیات برکالا وخدمات GST صحبت کرد: «سیستم مالیاتی مبتنی بر اعتماد»
-کاهش مالیات GST 2.0 آغاز شد
-بازارها با رنگ قرمز باز شدند، سهام فناوری اطلاعات در بحبوحه سرکوب روادید H-1B از سوی ترامپ سقوط کرد
-نتانیاهو خطاب به انگلیس و کانادا در مورد فلسطین: «پاداش دادن به تروریسم با جایزهای هنگفت»
-«حتی یک اینچ هم عقبنشینی نمی کنیم »: طالبان درخواست ترامپ برای بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام را رد کرد
روزنامه هندو :
-با اعمال کاهش نرخ GST، اقلام ضروری، خودرو و تلویزیون ارزانتر میشوند
-وزیر امور خارجه جایشانکار امروز در نیویورک با وزیر امور خارجه آمریکا روبیو دیدار خواهد کرد
-چگونه هزینه H-1B ترامپ، شرکتهای فناوری اطلاعات و مدلهای کسبوکار غولهای فناوری هند را تهدید میکند
-جلسه استماع زنده پرونده شورشهای دهلی: دادگاه عالی درخواستهای وثیقه عمر خالد، شارجیل امام و دیگران را بررسی خواهد کرد
-کابینه، تأسیس گردان دهم پلیس آسام را تصویب کرد
-حمله سایبری به فرودگاهها، پروازهای بیشتری را در سراسر اروپا مختل کرد
-رئیس جمهور کره جنوبی: درخواستهای سرمایهگذاری آمریکا بحران مالی ایجاد میکند
حریت :
انگلیس که معمار روند تاسیس اسراییل است فلسطین را به رسمیت شناخت
اردوغان: اگر بخواهیم از آمریکا هواپیما بخریم اینرا از اوزل نمی پرسیم
جنگندۀ آنکا-3 موازنات منطقه ای را برهم زد
اوزگور اوزل مجدد به ریاست حزب جمهوری خلق انتخاب شد
صباح :
اردوغان: در سازمان ملل وجدان بشریت خواهیم شد، ظلم هایی که در حق غزه روا داشته شده است را شرح خواهم داد
اسراییل در غزه لعنت شد
طوفان "فلسطین آزاد" در دنیا شروع به وزیدن کرد
سوزجو:
اوزگور اوزل برای سومین بار به ریاست حزب جمهوری خلق انتخاب شد
در دیدار ترامپ با اردوغان علاوه بر بوئینگ، اف-16 و اف-35 ذخایر معادن کمیاب استان اسکی شهر هم مورد بحث خواهد بود
کفش 44 هزار لیری (1100 دلاری) وزیر ارتباطات نظرها را جلب کرد
جمهوریت:
محاسبات به هم خورد: اوزگور اوزل مجدد به ریاست حزب جمهوری خلق انتخاب شد
اسراییل باز هم مردم را مورد هدف قرار داد
انگلیس، استرالیا و کانادا، فلسطین را به رسمیت شناختند
فستیوال فیلم پیلۀ طلایی شروع می شود
حزب جمهوری خلق در استانبول میتینگ غزه برگزار می کند
ترکیه :
اتحاد ترکیه-روسیه و چین موازنات جهانی را برهم خواهد زد
دنیا بالاخره غزه را دید
چهار کشور، فلسطین را به رسمت شناختند، شش کشور هم در نوبت هستند
ماهوارۀ ترک سات-7 در راه است
ینی شفق :
دست های خونین آمریکا در سازمان ملل
اردوغان: در سازمان ملل مظلومیت غزه را مطرح خواهیم کرد
انگلیس، استرالیا و کانادا، فلسطین را به رسمیت شناختند
توافق ترکیه و آمریکا برای ساخت راکتور هسته ای کوچک
افغانستان: یک وجب از خاکمان را هم به آمریکا نمی دهیم
قرار :
اسراییل تنهاتر شد: سه کشور به رسمیت شناختند، هفت کشور در نوبت هستند
فشار بین المللی به اسراییل
برای اولین بار بعد از 58 سال: الشرع اولین رییس جمهور سوریه خواهد بود که در سازمان ملل سخنرانی می کند
اوزگور اوزل طی دو سال سه بار به ریاست حزب جمهوری خلق انتخاب شد
اردوغان: خرید و فروش با آمریکا را با ترامپ انجام می دهیم نه فرزند وی
آکشام:
تحلیل روزنامه آمریکایی از جنگندۀ ملی ترکیه: موازنات منطقه ای را برهم خواهد زد
اوزگور اوزل بازهم به ریاست حزب جمهوری خلق انتخاب شد
طی یک روز 13 کودک در غزه کشته شدند
روزنامه دولتی « انیس » :
- حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات ترامپ : استقلال و تمامیت ارضی افغانستان از هرچیزی مهم تر است.
- پیش نویس طرح صادرات مواد معدنی افغانستان در نشست کمیسیون اقتصادی تایید شد.
- وزارت کشور افغانستان ، گزارش روزنامه « فایننشال تایمز» را بی اساس خواند.
- رئیس ستاد ارتش افغانستان : معامله بر سر خاک افغانستان پذیرفتنی نیست.
- اندونزی آماده سرمایه گذاری در بامیان است.
روزنامه دولتی « هیواد » :
- امارت اسلامی افغانستان : بر سر استقلال و تمامیت ارضی افغانستان معامله نمی کنیم.
- صادرات افغانستان افزایش چشمگیری یافته است.
- ژاپن به استان های زلزله زده شرقی افغانستان کمک می کند.
- رئیس ستاد ارتش افغانستان : حتی بر سر یک وجب خاک افغانستان معامله نمی کنیم.
- سخنگوی وزارت تجارت : تلاش می کنیم میزان تجارت با ایران را به ده میلیارد دلار برسانیم.
وبسایت روزنامه « اطلاعات روز » :
- سازمان بهداشت جهانی : موارد ابتلا به بیماری مالاریا در افغانستان افزایش یافته است.
- طالبان : آمریکا از زور و تهدید علیه استقلال و تمامیت ارضی افغانستان استفاده نکند.
- رئیس ارتش طالبان خطاب به ترامپ : از هیچ زورگو و قلدری نمی ترسیم.
- ترامپ : طالبان اگر بگرام را به آمریکا واگذار نکند ، اتفاق بدی می افتد.
وبسایت روزنامه « هشت صبح » :
- تنش تازه آمریکا با طالبان ، ترامپ ادعا می کند که بگرام را آمریکا ساخته است .
- طالبان ، شبکه فیبر نوری را در پروان قطع کردند .
- کنفرانس احمدشاه مسعود و گفتمان « دولت ملی » در هامبورگ برگزار شد .
- زوج انگلیسی : در زندان طالبان از اعدام می ترسیدیم .