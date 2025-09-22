پخش زنده
عنوان برترین بازیکن زمین مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ - اردن باز هم به پسران کشورمان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن جودکی، ورزشکار تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران پس از پیروزی مقابل قطر در دور دوم نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا و صعود به عنوان صدرنشین به نیمهنهایی، عنوان برترین بازیکن زمین را به دست آورد.
پسران هندبال ایران که پیش از این صعود خود را به نیمهنهایی قطعی کرده بودند، دیشب نیز با نتیجه ۲۵-۴۶ و ۲۱ اختلاف گل به پیروزی رسیدند تا با ۳ برد دلنشین در دور دوم نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا به عنوان یکی از مدعیان پا به نیمهنهایی بگذارند.
مرحله نیمهنهایی مسابقات قهرمانی آسیا اول مهر برگزار میشود.