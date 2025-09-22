همزمان با جشن شکوفه‌ها در سراسر کشور، امروز ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی در خراسان‌شمالی پا به مدرسه گذاشتند و آغاز سال تحصیلی خود را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ امروز کلاس اولی‌ها با دفتر‌های سفید و دل‌های پر از شوق، پا به دنیایی تازه گذاشتند؛ دنیایی که هر صفحه آن با یادگیری، کشف و تجربه پر خواهد شد و همان لبخند‌های کوچک امروز، فردای روشن و امیدوار خراسان‌شمالی را می‌سازند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی در آیین متمرکز جشن عاطفه‌ها که در دبستان شهدای فرهنگیان بجنورد برگزار شد گفت: این نوآموزان در هزار و ۱۵۵ کلاس درس و با همراهی هزار و ۱۵۵ معلم، نخستین روز‌های ورود به دنیای یادگیری را تجربه کردند.

علی متقیان گفت: هر روز دانش‌آموزان کلید گنجی را از دستان معلمان خود دریافت می‌کنند؛ معلم، راهنمای آنان در مسیر دانش و اخلاق است.

وی با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی افزود: آموزش و پرورش سرمایه‌ای ارزشمند است و دولت نیز با تاکید بر عدالت آموزشی تلاش می‌کند فرصت یادگیری را برای همه فراهم کند. برنامه‌های تحولی با شعار «توسعه عدالت برای ایران و برای مدرسه» در حال اجرا است تا مدارس ما به نماد عدالت و کیفیت آموزشی تبدیل شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی همچنین از اجرای طرح مدارس الگو در ۵۰ مدرسه استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای کیفیت‌بخشی به آموزش و تحقق اهداف سند تحول بنیادین اجرا شده است و تمرکز آن بر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.

متقیان افزود: برای ایجاد شور و نشاط میان دانش‌آموزان، تجهیزات ورزشی با حدود ۷۰ میلیارد ریال اعتبار در مدارس استان فراهم شده است تا دانش‌آموزان علاوه بر یادگیری علمی، از فعالیت‌های ورزشی و جسمی نیز بهره‌مند شوند.