مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، گفت: با برگزاری جشن شکوفهها، امروز ۱۹ هزار و ۵۰۰ دانشآموز اول ابتدایی در استان اردبیل راهی مدارس شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید اردشیر رشیدی در مراسم جشن شکوفهها در مدرسه فردوسی اردبیل، اظهار کرد: این دانشآموزان اولین تجربه حضور در مدرسه را با همراهی اولیا و معلمان انجام میدهند تا سال تحصیلی پرشور و نشاطی را شروع کنند.
وی افزود: در مقطع اول ابتدایی 768 کلاس درس با تجهیزات و امکانات مناسب مهیا شده و به همین تعداد نیز معلم ابتدایی آماده حضور در کلاسها هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: از فردا به صورت رسمی سال تحصیلی 1404-1405 در استان اردبیل شروع خواهد شد تا دانشآموزان استان در تمامی مقاطع تحصیلی راهی مدرسه شوند.
رشیدی گفت: کل مدارس ابتدایی استان یکهزار و 520 آموزشگاه است که بخشی از آنها در فصل تابستان با همکاری بسیج سازندگی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته تا آماده حضور دانشآموزان شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در استان اردبیل مقدمات کار از اسفندماه و در قالب پروژه مهر به نحوی چیده شده تا در شروع سال تحصیلی کلاس بدون معلم و معلم بدون کلاس نداشته باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اضافه کرد: همکاران ما امسال با تاکیدات دولت چهاردهم در مسیر کیفیسازی آموزش سعی خواهند کرد تا نهایت سعی و تلاش خود را برای ارتقای نظام آموزشی و پرورشی به کار گرفته و در کنار آن، به شادابی، امیدآفرینی و تندرستی دانشآموزان نیز توجهی جدی شود.
رشیدی ضرورت همراهی اولیای دانشآموزان را در طول سال تحصیلی و بهبود فرآیند تحصیل فرزندانشان یادآور شد و بیان کرد: هر چند در شهر اردبیل با سرانه پایین فضای آموزشی روبهرو هستیم اما ثبتنام دانشآموزان به شکل کامل انجام شده و از فردا سال تحصیلی جدید بدون کمترین دغدغه و نگرانی آغاز خواهد شد.
وی در ادامه یادآور شد: توزیع کتب درسی، صدور الکترونیکی ابلاغ معلمان به همراه شادابسازی فضای آموزشی به انجام رسیده و سال تحصیلی امیدآفرینی را فردا با همراهی اولیای دانشآموزان و معلمان شاهد و نظارهگر خواهیم بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل شعار امسال آغاز سال تحصیلی را «توسعه عدالت برای ایران، برای مدرسه» اعلام کرد و ادامه داد: همزمان با زنگ بازگشایی مدارس، زنگ استانی مهر و مقاومت نیز فردا در هنرستان حضرت زینب شهرستان نمین به صدا در میآید.