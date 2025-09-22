به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ علی امانی در تشريح جزئيات اين خبر اظهار کرد: ماموران مبارزه با کالاهای فاقد مجوز شهرستان کوهدشت در سطح حوزه استحفاظی به يک مغازه نگهداری کالا مشكوك و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از اين مغازه ۵۰۰ کيلوگرم انواع چای خارجی فاقدمجوز کشف شد.

سرهنگ امانی با اشاره به اينکه برابر نظرکارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۶ ميليارد ريال برآورد شده است، تصريح کرد: در اين راستا يک نفر دستگير و پس از تشکيل پرونده مقدماتی برای سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضائی شد.

فرماندهی انتظامی کوهدشت در پايان با تاکيد بر اينکه مبارزه با کالاهای فاقد مجوز از اولويت های اصلی پليس است و همکاران انتظامی قاطعانه با قانون شكنان برخورد خواهند کرد، خاطر نشان کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق، موضوع را از طريق فوريت های پليسی ۱۱۰ گزارش دهند.