رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، اعلام کرد: ایران متعهد به توسعه شبکه ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره خود است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری با اشاره به اینکه هم‌اکنون ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در ایران کمتر از چهار درصد قلمرو ملی را پوشش می‌دهند، این میزان را ناکافی دانست و بر ضرورت گسترش این شبکه تاکید کرد

وی افزود: ایران با داشتن ۱۳ ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت‌شده شامل تالاب‌ها، مناطق ساحلی-دریایی، بیابانی و کوهستانی، همواره در میان کشور‌های پیشگام در شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره قرار دارد.

وی همچنین از آمادگی ایران برای برقراری سازوکار «دوقلوسازی» میان ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ایران و سایر کشور‌ها خبر داد که به واسطه آن پروژه‌های مشترک، تبادل دانش و بازدید‌های علمی و تخصصی ارتقا می‌یابد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد که ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ایران به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی از جمله موج‌های گرما و کمبود آب قرار دارند و بیش از پیش نیازمند همکاری‌های بین‌المللی و حمایت شبکه جهانی برای افزایش تاب‌آوری هستند.

وی در پایان بر ظرفیت کشور‌های عضو یونسکو برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و تقویت چندجانبه‌گرایی در جهت تحکیم شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره تاکید کرد.



پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه زیست‌کره در روزهای ‌ ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۳۱ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۴ در چین برگزار می‌شود.